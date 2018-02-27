Спільна заява Закарпатської ОДА та «KMKSZ» у зв’язку з підпалом офісу громадської організації угорців в Ужгороді

У ніч на вівторок, 27 лютого, на Православній набережній в Ужгороді не встановлені поки що злочинці підпалили офіс Товариства угорської культури Закарпаття (KMKSZ). Уже точно відомо, що це був підпал, а не самозаймання. У зв’язку з цим Закарпатська облдержадміністрація і Товариство угорської культури Закарпаття заявляють таке.

За останні кілька років на багатонаціональному Закарпатті неодноразово здійснювалися спроби розхитати ситуацію на міжетнічному ґрунті, особливі зусилля при цьому спрямовувалися на те, щоб розсварити українців і угорців. Серед таких спроб – встановлення стел із провокативними надписами угорською мовою на межі Берегівського та Виноградівського районів у травні 2017 року, спроба підриву пам’ятника на Верецькому перевалі в жовтні 2017 року, підпал офісу ТУКЗ в Ужгороді в ніч на 4 лютого цього року, повідомила “Карпатському об’єктиву” прес-служба ОДА.

Офіційно заявляємо, що ці провокації не мали й не матимуть жодного успіху, вони тільки згуртовують українців і угорців, а також представників інших національностей, які проживають на Закарпатті в мирі, злагоді й толерантності. Українці відстоюють право представників інших національностей зберегти свою етнічну самобутність у всіх її проявах, а представники інших національностей є патріотами України і відстоюють її суверенітет ціною власних життів на Донбасі. І жодним заїжджим чи місцевим провокаторам не вдасться нас розсварити.

Водночас звертаємося до правоохоронних органів із закликом зробити все можливе для якнайшвидшого розкриття злочинів і притягнення винних до відповідальності. Тільки ефективна робота правоохоронців і невідворотність покарання зможуть попередити подібні провокації в майбутньому.