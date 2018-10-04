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Сусідня до Закарпаття Угорщина висилає українського консула

Szerkesztő: Kocsis Julianna новини 2018.10.04. 0 55 megtekintés

Сьогодні глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив, що Угорщина вирішила вислати українського консула.

Такий крок Угорщина зробила у відповідь на оголошення персоною нон-грата угорського консула у місті Берегове.

Угорщина вирішила вислати українського консула у відповідь на аналогічний крок Києва. Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто на прес-конференції. За його словами, він викликав посла України у Будапешті і повідомив їй, що у консула є 72 години, щоб залишити Угорщину в якості пропорційної відповіді. “Україна продовжує загострювати конфлікт”, – заявив він. Cьогодні, 4 жовтня, консула Угорщини у місті Берегове на Закарпатті було оголошено персоною нон-грата.

Forrás: politika.ko.net.ua

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Консула Угорщини в Берегові оголосили персоною нон грата

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