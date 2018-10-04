Сусідня до Закарпаття Угорщина висилає українського консула

Сьогодні глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив, що Угорщина вирішила вислати українського консула.

Такий крок Угорщина зробила у відповідь на оголошення персоною нон-грата угорського консула у місті Берегове.

Угорщина вирішила вислати українського консула у відповідь на аналогічний крок Києва. Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто на прес-конференції. За його словами, він викликав посла України у Будапешті і повідомив їй, що у консула є 72 години, щоб залишити Угорщину в якості пропорційної відповіді. “Україна продовжує загострювати конфлікт”, – заявив він. Cьогодні, 4 жовтня, консула Угорщини у місті Берегове на Закарпатті було оголошено персоною нон-грата.