У Берегові відбудеться безкоштовний концерт джазової музики та виставка світлин

У Берегові з нагоди Дня угорської культури Консульство Угорщини у Берегові спільно з ГО «Pro Cultura Subcarpathica» («PCS») підготує особливу музичну феєрію та влаштує виставку світлин, що представляє життя Золтана Кодаля.

Завдяки співпраці закордонного представництва Угорщини з «PCS», 23 січня о 17:00 (за середньоєвропейським часом) атріум Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ наповниться життям. Крім святкування Дня угорської культури, на заході відбудеться і відкриття виставки групових знімків, підготовлених на замовлення Міністерства зовнішньої економіки та зовнішніх справ, які демонструють життя та діяльність Золтана Кодаля. Куратором виставки є Міхаль Іттзейш, а проектувальником – Пал Золотної.

У рамках події, з концертною програмою виступить піаніст, один із найвизначніших та визнаних на міжнародному рівні представників музичного стилю «Кросовер» Норберт Каел. Артист, створюючи особливе звучання, в унікальний спосіб поєднує воєдино класичний та джазовий стилі. Піаніст виступав вже у багатьох країнах Європи, а також у Єгипті, Індії, США, Мексиці. Його концерти викликають інтерес слухачів та збирають повні зали фанатів. Цього разу берегівчанам та гостям міста випаде унікальний шанс послухати славнозвісні твори у виконанні музиканта, зокрема музичні твори Золтана Кодаля у незвичній обробці.

Протягом вечора оприлюднять результати конкурсу надання фінансової підтримки у вигляді стипендій учням шкіл мистецтв краю, оголошеного «Pro Cultura Subcarpathica».

Час проведення: 23 січня 2018 року, 17:00 (за середньоєвропейським часом).

Місце проведеня: Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ, атріум

Вхід ВІЛЬНИЙ, однак організатори просять охочих заздалегідь повідомити про бажання відвідати захід за електронною адресою: szervezo@kmf.uz.ua, або за телефонами: 03141-4-24-35, 099-37-26-240.

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