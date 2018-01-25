У Берегові відзначили талановитих дітей

Вручили заохочувальні премії 219 талановитим дітям.

Попри матеріальну, духовною мотивацією для відзначених та їх батьків став феєричний концерт всесвітньовідомого піаніста з Угорщини Норберта Каела.

Захід відбувся у вщент заповненому атріумі Закарпатського угорського інституту. Його організували спільно консульство Угорщини в Берегові та добре знаний громадський осередок “Про культура Субкарпатіка”, який нещодавно очолила ректор ЗУІ Ілдіка Орос. Саме з її ініціативи в 2017 році вперше влаштували благодійний бал, зібрані на якому кошти в сумі 91 тисяча 857 гривень вирішили скерувати на заохочення талановитих учнів дитячих мистецьких шкіл.

Преміальні доповнили Товариство угорських педагогів Закарпаття, інститут та благодійний фонд “Геніус”. Таким чином була акумульована значна сума, з якої на конкурсній основі і простимулювали до ще кращого заняття музикою 219 вихованців ДШМ, які подали заявки на участь у змаганні. Призи вручали представники названих меценатів, зокрема Ілдіка Орос, Наталія Вароді, Єва Фодор та Юліанна Кочіш.

“На минулорічному благодійному балі нашим почесним гостем була й виступила перед його учасниками призер конкурсу класичної музики “Віртуози”, що проводить угорська телекомпанія “Дуна”, уродженка берегівського Оросієва юна Естер Голожі (флейта),- нагадала Ілдіка Орос.- Тоді й визріла ідея підтримати талановитих дітей регіону, що пробують свої сили на даній ниві, дати їм можливість повноцінно розвивати свою майстерність і перевершити нинішніх фаворитів та навіть геніїв минулого, скажімо таких, як Золтан Кодаль, ювілеям якого (135-річчя з дня народження та 50-ліття з дня смерті. Ред.) в рамках проведення на Закарпатті Днів угорської культури і приурочена сьогоднішня подія.”

Присутні мали також можливість ознайомитись зі стендовою експозицією про життєвий та творчий шлях видатного композитора. Детальніше про його здобутки розповіла викладач Берегівської школи мистецтв Ержебет Онисько. Згадав про досягнення Маестро у вітальному слові й виконуючий обов’язки керівника консульства Угорщини в Берегові Мігай Беке.

“Золтан Кодаль був не лише геніальним композитором, музикознавцем, педагогом, а й невтомним збирачем народних пісень, багато з яких в його обробці стали світовими шедеврами,- наголосив дипломат.- Золтан Кодаль мав помітний вплив і на розвиток інших музичних стилів та жанрів.”

Останнє наочно продемонстрував піаніст-віртуоз Норберт Каел, який блискуче виконав у притаманній тільки йому манері “кроссовер”, знані композиції Маестро. Митець з великим успіхом засвідчував свою майстерність у всіх столицях Європи, США, Мексиці, Єгипті, Індії, інших містах. Тепер неординарний стиль гри почули й берегів чани, в тому числі юні вихованці навчальних музичних закладів.

“Від виконання Норберта Каеля – просто мурашки по шкірі,- поділилась після концерту з Голосом Карпат працівниця Берегівського міськрайсуду Юліанна Родзецька.- Гадаю, що його виступ надихне до творчості багатьох із присутніх сьогодні в аудиторії дітей.”