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У Берегові виступить джаз-тріо Петера Шаріка з Угорщини

Szerkesztő: Kocsis Julianna новини 2018.02.28. 0 55 megtekintés

Концерт відбудеться 1 березня 2018 р. в Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ. Початок – о 17.00 годині (за середньоєвропейським часом). Вхід вільний.

У програмі звучатимуть обробки творів Бетховена. Мелодії інтерпретуватимуться у ритмі джазу та поп-музики.

Гурт у 2007 році створив талановитий піаніст Петер Шарік. У 2012 році колектив оновився контрабасистом Тібором Фонаї та ударником Аттілою Галфі. З тих пір музиканти виступають саме в такому складі. До цього часу тріо випустило 4 платівки, одна з яких уже після чотирьох місяців стала золотою, а пізніше отримала престижну премію “Фонограм” і була визнана кращим джазовим альбомом року.

Організатори – громадська організація “Про культура Субкарпатіка” та консульство Угорщини в Берегові, запрошують на концерт всіх поціновувачів джазових і сучасних ритмів.

Forrás: goloskarpat.info

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