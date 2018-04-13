У місті над Верке відзначили День угорської поезії

11 квітня на головній площі Берегова до Дня угорської поезії ГО «Pro Cultura Subcarpathica» вчетверте організувала захід під назвою «Вірш на площі».

Присутні на події дорослі, дітки, учні, студенти, викладачі та всі, хто в цей день завітав на площу, спільно продекламували вірш Міхаля Томпи «A madár, fiaihoz» («Пташка, до своїх синів») з нагоди 150-ої річниці смерті письменника. До міста над Верке завітали представники близько півсотні шкіл з різних куточків Закарпаття, відтак, близько тисячі школярів розповідали вірші з відкритими серцем та душею.

Першим присутніх вітав генеральний консул Угорщини в Берегові Матяш Сіладі. Він назвав День поезії найбільш особливою частиною національної ідентичності та єдності угорців, котра формує їхній внутрішній світ.

Потім слово взяла член президії Спілки угорських педагогів Закарпаття (KMPSZ) Каталін Кіраль. Промовець наголосила, що саме об’єднуюча сила поезії і зібрала нас в одному місці. На її думку, відповідальність кожного угорця – зберегти свою ідентичність. Додала: угорці повинні боротися за цінності, що залишили їм у спадок їхні попередники, аби передати їх наступному поколінню.

Після того, як промовці проголосили свої вітальні слова, настав довгоочікуваний момент – спільне декламування вірша «A madár, fiaihoz» («Пташка, до своїх синів»). Ідейний зміст поеми сьогодні дуже актуальний для угорської спільноти Закарпаття, її дух полонив головну площу Берегова. Відчуття єдності посилила музична програма гурту Закарпатської реформатської молодіжної організації «KRISZ», котрий виконував християнські пісні та вірші, покладені на музику.

У подальшій частині святкової програми кожен із присутніх мав змогу покласти свій підпис на портрет Міхаля Томпи, розташований біля сцени. Опісля цього, найхоробріші учасники мали можливість продекламувати вільно обраний вірш прямісінько зі сцени.

Навіть погодні умови сприяли проведенню заходу, адже сонячний весняний день лише підсилив гарний настрій глядачів. Всі покинули захід з піднесеним настроєм, наповнені позитивною енергетикою.

Марта Мондик

Kárpátalja.ma