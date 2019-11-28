У Хусті відбувся сьомий День Бетлена

Вже всьоме громадська організація «Про Культура Субкарпатика» провела свій традиційний фестиваль у місті Хуст на честь князя Габора Бетлена 13 жовтня.

Захід розпочався вранці екуменічним богослужінням у місцевій реформаторській церкві.

Вже з обіду на площі проводилися ремісницькі майстер-класи, на які запрошували дітей та дорослих. Вони могли випробувати різні види ручної роботи такі як: виготовлення ляльок, прикрас, мила, квітів з бісеру. Також місцеві вмільці розмальовували обличчя дітей та робили їм різні зачіски. На відвідувачів фестивалю очіквали угорські страви та смачні вина.

На урочистому відкритті у супроводі хранителів традицій с. Шаланки з’явилася і постать трансільванського князя та його супровід у виконанні студентів ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ.

Всіх присутніх вітала господиня заходу, ректор ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ, голова ГО «Про Культура Субкарпатика», Ільдіко Орос.

– Сьогодні ми згадуємо князя Габора Бетлена, який зміг підняти Трансільванію та утримувати її. Ми маємо пам’ятати золотий вік Трансільванії, період процвітання. Не забуваймо про це, для того щоб і наше життя було таким же чудовим.

На думку Ільдіки Орос, послання князя – про те, що ми не зможемо зробити все у цьому житті для того, щоб наша область процвітала, але ми мусимо зробити всевід нас залежне –потрібно пам’ятати кожному закарпатцю.

Вітальну промову оголосив консул Угорщини у Берегові, Томаш Гайгато. Опісля присутніх привітав секретар Хустської міської ради Володимир Ерфан. Спільною молитвою завершили офіційну частину заходу духовний пастор Елемер Дейнеш та отець Олександр Сулінчак.

Після привітань сцену заполонили закарпатські народні колективи. Глядачі могли насолоджуватися виступами учнів Хустської ЗОШ з угорською мовою навчання, танцювального колективу «Еліт», танцювального колективу с. Вишково «Szivárvány», народного ансамблю с. Солотвино «Nefelejcs», а також фольклорних гуртів «Руснаки», «Кокаш-банда» «Хустяни».

Завершальним акордом вечору став концерт гурту «AWS» – одного з найуспішніших метал-гуртів Угорщини. Цей колектив уже побував на Євробаченні, але на Закарпатті вони виступали вперше. Їх дебют був приголомшливим, адже вони завоювали прихильність не лише угорців, а й українців.

Zsoldi Tímea

Kárpátalja.ma