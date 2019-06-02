Legfrissebb híreink
Kezdőlap » новини » Участь викладачів Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ у роботі Міжнародного наукового симпозіуму в Румунії

Участь викладачів Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ у роботі Міжнародного наукового симпозіуму в Румунії

Szerkesztő: Tóth Tünde новини 2019.06.02. 0 1 megtekintés

30–31 травня 2019 року у Клузькому університеті імені Бабеша-Бойяї відзначали знаменну подію – 100-річчя Клузької славістики. З нагоди цієї важливої події Департамент слов’янських мов та літератур на чолі з директором Каталін Балаж організували Міжнародний науковий симпозіум. До участі були запрошені науковці з різних країн світу, зокрема Болгарії, Італії, Казахстану, Польщі, Росії, Фінляндії, Угорщини та України. Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ представляли доценти кафедри філології Єлизавета Барань та Тетяна Чонка. Симпозіум засвідчив високий професійний рівень організації. Учасники висловлюють подяку працівникам Департаменту слов’янських мов та літератур та сподіваються на подальшу співпрацю.

Forrás: kmf.uz.ua

Szólj hozzá!

Minden jog fenntartva! © 2011-2019 - Kárpátalja.ma - A tárhelyet a Websupport támogatja immár 5 éve.
Read previous post:
Kopogtató: magyar választókerület veszélyeztetné Ukrajna szuverenitását?

A magyar kormány az ukrajnai választások előtt ismét felvetette egy magyar választókerület létrehozását.

Close