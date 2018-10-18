Угорський уряд вирішив підтримати угорських викладачів на Закарпатті.

Відповідний указ опублікований у випуску Урядового угорського бюлетеню (Magyar Kozlony) у четвер, 18 жовтня. Зокрема йдеться про те, що уряд Угорщини вирішив погодити додатково підтримати працівників освіти, які працюють у державних навчальних закладах Закарпаття, а також тих, хто допомагає здійснювати навчальний процес угорською мовою.

Відповідно до указу “Про забезпечення джерел ресурсів на підтримку охорони здоров’я, культурних та соціальних програм на Закарпатті” для цієї мети передбачена одноразова державна допомога у розмірі 1,4 млрд форинтів у 2019 році.