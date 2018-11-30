Україна не впускатиме росіян-чоловіків 16-60 років

Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком.

Винятком буде здійснення гуманітарної місії, як то прибуття на похорон, пролунало на нараді щодо посилення обороноздатності України за участю президента.

Голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал повідомив, що його відомство переведено в 1-й рівень боєготовності, кордон охороняється за посиленим варіантом, наряди на кордоні з Росією й анексованим Кримом посилено.

“Обмежено в’їзд іноземців – перш за все, громадян Російської Федерації. Здійснюється непропуск громадян Російської Федерації віком від 16-ти до 60 років, осіб чоловічої статі”, – заявив він.

“Що стосується громадян України – ніяких обмежень не існує”, – уточнив Цигикал.

“У разі виникнення обстановки гуманітарного характеру пропуск громадян Російської Федерації, які їдуть, наприклад, на похорон и чи з якоюсь іншою гуманітарною метою, ми пропускаємо”, – додав голова Прикордонної служби.

Президент Петро Порошенко уточнив, чи це “заходи, які перешкоджають Російській Федерації формувати тут загони приватних армій, які насправді є представниками Збройних сил Російської Федерації і не дати їм провести операції, які вони намагалися провести в 2014-му році”. Цигикал ствердно кивнув.

“Тобто ще раз :чоловіча стать, 16-60 (років), застосовується обмеження, крім гуманітарних випадків, які будуть чітко виписані в інструкції”, – наголосив Порошенко.

“І я би посилив вимоги щодо реєстрації в областях, у яких введено воєнний стан, для громадян Російської Федерації. Пропозицію прошу внести мені протягом 24 годин, на затвердження”, – заявив президент.

Як відомо, з 26 листопада до 26 грудня в 10 областях України запроваджено воєнний стан як відповідь на захоплення росіянами українських військових суден та моряків у Керченській протоці. Військовий стан може бути продовжено в разі тривання загрози для України.