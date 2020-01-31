Успішна акредитація у Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ

Спеціальність «Облік і оподаткування» ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ успішно пройшла акредитацію.

У рішенні про акредитацію Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) зазначено, що спеціальність «Облік і оподаткування» ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ відповідає вимогам якості для подальшої роботи та присвоєння диплома.

Рішення про акредитацію було прийнято одноголосно та транслювалося в прямому ефірі. Дозвіл діє протягом п’яти років.

За даним посиланням можна подивитися результати ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ. У списку видно, що заявки на акредитацію від семи українських вищих навчальних закладів остаточно відхилено та багатьом університетам та інститутам надано діючі ліцензії лише на один рік на тимчасовій основі.

Pallay Katalin

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