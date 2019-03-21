Ужгород прикрасила ще одна міні-скульптурка

Цього разу витвір Михайла Колодка з’явився перед будівлею Генерального консульства Угорщини в Ужгороді, на Православній набережній. Скульптору вдалося майстерно зобразити корону Святого Іштвана – традиційну священну корону угорських королів, яка вважається одним з головних символів Угорщини.

19 березня, відбулося офіційне представлення нової ужгородської міні-скульптурки. Корона Святого Іштвана зображена ніби на подушці та встановлена на вершечку пам’ятного знаку, де українською і угорською мовами зазначений її історичний шлях.

Генеральний консул Угорщини у місті Ужгороді, Йожеф Бугайла, привітав присутніх та зауважив, що минулоріч в Угорщині відзначали 40-річчя з дня повернення корони на Батьківщину. Тож міні-скульптуру планували встановити ще раніше та приурочити до цієї пам’ятної дати.

У свою чергу, голова Національного інституту стратегічних досліджень Угорщини, Єно Сас, зазначив – те, що корона збереглася до сьогоднішнього дня є справжнім дивом:

– Ми угорці, теж піддавалися численним випробуванням, як і корона Святого Іштвана. Проте, нам вдалося вистояти. Можливо саме тому, сьогоднішня подія є визначною – з народу тільки тоді може бути сильна нація, якщо буде створена міцна громада. Ми завжди маємо пам’ятати своє минуле і дбати про майбутнє.

На завершення урочистостей Йожеф Бугайла та Єно Сас поклали вінки до мініатюрної копії корони Святого Іштвана.