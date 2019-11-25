Відкритий лист до Президента України Володимира Зеленського

Президенту України

п. Зеленському В.О.

Вельмишановний Володимире Олександровичу!

Ми, представники угорської національної меншини в Україні, звертаємось до Вас, як до найвищого гаранта конституційного ладу країни та громадянських прав.

Угорці Закарпаття – проєвропейськи налаштована, законослухняна національна меншина, яка з моменту утворення Української держави ставиться лояльно до неї. У свій час абсолютна більшість угорськомовного населення області підтримала створення незалежної української держави. Реалізацію своїх прав угорці, як національна меншина, прагнули досягти виключно законним шляхом.

Відповідно до Конституції України і міжнародних та двосторонніх угод, угорці, як національна спільнота, яка проживає в Україні, мають право на освіту рідною мовою, на вільне використання рідної мови, а також на культурну автономію. На жаль, з 2014 року спостерігається порушення цих прав. У країні були розроблені та прийняті закони, які суттєво звузили згадані права національних меншин, в тому числі й угорської. Закон України «Про освіту» 2017 року та Закон України «Про використання мов» 2019 року у багатьох аспектах обмежують наші конституційні права.

Дуже прикро, що у 2019 році Центральною виборчою комісією не був створений виборчий округ, який об’єднував би території компактного проживання угорців , що, до речі, гарантується діючим законодавством. Створення округів шляхом, що не відповідає положенням чинного законодавства, позбавило угорців можливості бути представленими в парламенті.

Ми шкодуємо, що навіть після сформування нового парламенту не припинилися переслідування угорців. Прикро, що, посилаючись на необґрунтовану підозру в сепаратизмі, все ще тривають дії спецслужб проти організацій закарпатських угорців.

Ми вважаємо, що використовуючи матеріли ЗМІ, які зображують угорців та Угорщину в непривабливих тонах та в яких відсутня об’єктивність і грубо спотворена реальність, певні сили намагаються налаштувати громадську думку проти угорців. Це суперечить як інтересам України, так і інтересам угорської меншини.

Глибоко шокуючим є те, що, незважаючи на наші протести та офіційні звернення, українські посадовці бездіяльно спостерігають, як безперебійно функціонує та складає списки закарпатських угорців на етнічній основі, зловживаючи їхніми особистими даними, екстремістський український сайт Миротворець.

Ми переконані, що в державі, яка прямує до Європейського Союзу, функціонування екстремістських шовіністичних організацій та веб-сайтів, а також безнаказаність проявів щодо «вирішення» питань етнічних меншин шляхом складання списків людей та вигнання їх із батьківщини є неприпустимими.

Ми вважаємо, що українська держава зобов’язана гарантувати безпеку власних громадян, але, на жаль, ми спостерігаємо протилежне, наприклад, на сьогоднішній день ще не прийнято судового рішення щодо таких кричущих антиугорських діянь, як підрив офісу громадської організації «Товариства угорської культури Закарпаття.» (ГО «ТУКЗ-КМКС»).

На останніх президентських виборах у населених пунктах, де проживає угорськомовна меншина, понад 90% виборців проголосували за зміни, сподіваючись, що новий Президент, на відміну від свого попередника, не проводитиме антиугорську політику. Вважаємо, що наші спільні інтереси полягають в тому, щоби Україна стала такою демократичною державою, де дійсно поважають права національних меншин, а країна розбудовує добросусідські відносини зі своїми партнерами.

Ми вважаємо за важливе, щоби до розробки законопроектів, спрямованих на врегулювання становища національних меншин, були залучені представники національностей, включаючи нас, угорців. Ми усвідомлюємо, що створення нового закону про національні меншини має сенс лише в тому випадку, якщо він не має наміру легалізувати нинішнє позбавлення прав, а дозволяє повернутися до європейських стандартів шляхом зміни мовного закону та закону про освіту, та гарантуватиме право на навчання рідною мовою, використання рідної мови у всіх сферах місцевих суспільних відносин, і вирішує проблеми гарантованого представництва угорської громади у парламенті та в органах місцевих самоврядувань.

Розроблені та прийняті при попередньому президенті закони про освіту та мову, вищезгадані прояви проти угорців не лише порушують Конституцію та свободи громадян України, але й загрожують авторитету нашої країни на міжнародній арені та ставлять під сумнів заявлені нею прагнення до європейської інтеграції.

Пане Президенте, просимо Вас скористатися своїми наданими Конституцією та законами України повноваженнями, й вплинути на відповідні законотворчі процеси в Україні, та вжити необхідних заходів для забезпечення конституційних прав меншин, посприяти припиненню антиугорських проявів у ЗМІ, припинити необґрунтовані провадження проти угорських організацій та громадських активістів Закарпаття, та посилити конструктивну співпрацю з Угорщиною.

З повагою

Брензович В.І.

Голова ГО «ТУКЗ-КМКС»