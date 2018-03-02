В атріумі берегівського ЗУІ звучав Бетховен

У оригінальній джазовій обробці тріо Петера Шаріка з Будапешта. Музиканти-віртуози буквально полонили серця присутніх – аудиторія раз-у-раз супроводжувала виступ гурту гарячими оплесками.

Концерт організували консульство Угорщини в Берегові та громадська організація “Про культура Субкарпатіка”.

Гостей, що прийшли розділити свято оригінальної музики, тепло вітав консул брегівської дипустанови Мігай Андраш Беке.

“Джаз – один із самих популярних музичних стилів,- наголосив промовець.- Він завжди приховує в собі певні несподіванки, імпровізації, почуття. А у виконанні таких майстрів, як тріо Петера Шаріка, він набуває нових кольорів і відтінків. Останній час зустрічався із членами колективу в Будапешті. Після феєричного концерту, вирішив запросити тріо в Берегово.”

З історією ансамблю глядачів познайомила викладач ЗУІ, художній керівник хорів вишу та ліцею Юліанна Кіш. Гурт заснували в 2007 році. А в 2012-му його склад оновили талановиті контрабасист Тібор Фонаї та ударник Аттіла Галфі. З тих пір музиканти випустили ряд платівок, ставали лауреатами ряду престижних премій.

У ході інтерпретацій сонат та інших творів Бетховена, кожен із музикантів мав змогу продемонструвати свою індивідуальну майстерність. Популярні 7-а, 13-а, Місячна сонати геніального композитора в обробці тріо справді заворожували. Напористі, акцентовані й агресивні ритми змінювались ліричними мелодіями, а коментарі з іскристим гумором від Петера Шаріка до них додавали шарму, створювали в залі “домашню” невимушену атмосферу.

“Ми вперше на Закарпатті, хоч в сусідній Румунії бували десятки разів,- розповів після концерту Петер Шарік.- Нам тут надзвичайно сподобалось – вишукана публіка, яка розуміється на джазі, гаряча підтримка залу – таке не забувається.”