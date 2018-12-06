В Брюсселі обговорювалася освітня ситуація українських нацменшин

21-23 листопада у Брюсселі представники закарпатських меншин зустрілись з тісно пов’язаними з Європейським Парламентом комітетами та організаціями, які відповідають за права нацменшин, особливо – за українські нацменшини.

Спілку угорських педагогів Закарпаття («KMPSZ») представляв Лайош Сіладі, голова Берегівського осередку «KMPSZ». Членами делегації з України були Ауріка Божеску, представник румунської громади на Буковині, Анатолій Фетеску, президент Всеукраїнської молдовської асоціації та представники ромської громади з Ужгорода та Рівного.

Мета зустрічі – ознайомитись із доповідями запрошених про освітню ситуацію національних меншин та народів, що проживають в Україні, а також обговорити питання, пов’язані з цивільними справами ромського населення.

– Україна має прийняту програму ромів на період до 2020 року, яка розпочалась у 2013 році, – ознайомив інтернет-видання Kárpátalja.ma з подробицями зустрічі Лайош Сіладі. – Представники ромів зазначили, що дана програма передбачає декілька корисних ініціатив, але вони не мали належної фінансової підтримки, тому їх не виконують. Представники ромів підняли декілька питань, які допоможуть їх справі. Наприклад, проблеми законодавчого забезпечення медіації в Україні, медіатори би мали завдання підтримати неблагополучне ромське населення – людей, які не мають документів, які через соціальне становище або стан здоров’я не можуть знайти роботу.

Делегати з угорських, румунських та молдовських меншин підняли проблеми, пов’язані з освітою та мовним законом.

– Українська держава щодо застосування нового закону «Про освіту» пообіцяла всім правоохоронним органам те, що у професійних законах, таких як закон «Про загальноосвітні навчальні заклади», замінять незрозумілі та неоднозначні пункти. Однак ми виявили, що ці нові закони та проект закону про захист української мови як державної мови ще більше звужують наші права. Ми підтвердили, що ці громади мали школи протягом століть, тому новий закон не просто змінює певні речі, але припиняє роботу цілих шкільних мереж та фактично затискає використання мов національних меншин у межі сім’ї та церкви.

Хоча на заході – перш за все через рішучі дії угорської держави – ситуацію з освітою та мовним законодавством головним чином розглядають як угорську справу, члени делегації намагалися уточнити: інші українські меншини зі шкільною мережею мають таку ж точку зору, як і угорці. Учасники зустрічі підкреслили, що для всіх організацій меншин зрозуміло, що знання державної мови є важливою та необхідною річчю, але поточна методологія не дозволяє її опанувати.

– Я відчуваю, що ми зуміли представити цю проблему теперішнім представникам більш чітко, ніж її роз’яснює Міністерство освіти України Європейському Союзу, – оцінив цю зустріч Лайош Сіладі.

Kárpátalja.ma