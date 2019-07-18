В СБУ відкрили провадження через зображення Закарпаття кольорами прапору Угорщини

Розфарбована в угорські кольори карта Закарпаття з’явилася на титульній сторінці періодичного видання «Karpatalja».

Як розповіли в Управлінні СБУ в Закарпатській області, справу відкрили за ознаками ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України («Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України»).

Сецслужби побачили ознаки посягання на територіальну цілісність держави у розміщенні на титульній сторінці періодичного видання «Karpatalja» зображення частини Закарпатської області в межах виборчих округів, на яких балотуються кандидати в народні депутати від угорської меншини (ОВО №№ 68, 69 та 73), де населені пункти з компактним проживанням угорської нацменшини (т.зв. Притисянський район) розфарбовані в кольори угорського національного прапора (червоний, білий та зелений), тим самим умовно відокремлені від іншої території області.

Напередодні МЗС України звернулося до Генпрокуратури та Служби безпеки з проханням відкрити справу з приводу зображення в газеті “Карпаталія”, яку видає спілка угорців Закарпаття, карти з нібито належністю до Угорщини низки територій України.

— На передовиці газети “Карпаталія” ГО “Товариство угорської культури Закарпаття” під лозунгом “Угорець, вставай!” ілюстрована належність Угорщині низки територій України. Сепаратизм! ГПУ та СБУ мають ініціювати провадження. Підписав листи, – пише у Твітер тво. міністра закордонних справ Божок.