В УжНУ презентували виставку до 200-річчя угорського лікаря Земмельвейса

6 листопада в холі головного корпусу Ужгородського національного університету відкрили виставку на честь відомого угорського акушера-гінеколога Ігнаца Філіпа Земмельвейса (1818-1865).

Науковець є основоположником асептики: він одним із перших запропонував колегам знезаражувати руки та інструменти перед маніпуляціями з вагітними та породіллями. Річ у тім, що в ХІХ столітті не дезінфікували медичний інвентар, за допомогою якого і розтинали трупи, і оперували хворих, і приймали пологи. Тому, зокрема, страшною була статистика пологової гарячки (сепсису пологових шляхів): за чотири місяці 1847-го в пологовому відділенні лікарні Пешта померло 18 % породіль.

А після запровадження Земмельвейсом знезараження хлором рук акушерів та інструментів відсоток смертності знизився до трьох (1847 р.), у 1848-му померло 1,3 % породіль. Через це науковця й називають «рятівником матерів».

Цьогоріч в Угорщині святкують 200-ліття відомого земляка. І саме до цієї дати, а також до Дня науки Угорщини, Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді ініціювало в УжНУ україномовну виставку «Ікона Земмельвейса». Її підготував Угорський національний музей.

Під час відкриття виставки присутніх вітав директор Українсько-угорського навчально-наукового інституту нашого вишу Олександр Шпеник.

Слово також мав проректор із наукової роботи Ігор Студеняк, котрий зазначив: тішить, що викладачі й студенти не тільки медичного факультету, а й усього університету можуть докладно дізнатися про життя й діяльність видатного лікаря.

А консул Генконсульства Угорщини в Ужгороді Андрея Фюлоп зауважила: «Ігнац Земмельвейс стоїть поряд зі світилами медицини, такими як Пастер, Кох, Лістер, Рентген. Дезінфекція рук, важливість якої визнав учений, нині є звичною. Проте колеги спочатку вважали пропоновану процедуру безглуздою, помилковою, але час підтвердив слушність Земмельвейса».

Про нелегку долю «рятівника матерів» із презентованої виставки зможе довідатися усяк охочий протягом двох тижнів.

Ольга Брайлян