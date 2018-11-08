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В УжНУ презентували виставку до 200-річчя угорського лікаря Земмельвейса

Szerkesztő: Kocsis Julianna новини 2018.11.08. 0 7 megtekintés

6 листопада в холі головного корпусу Ужгородського національного університету відкрили виставку на честь відомого угорського акушера-гінеколога Ігнаца Філіпа Земмельвейса (1818-1865).

Науковець є основоположником асептики: він одним із перших запропонував колегам знезаражувати руки та інструменти перед маніпуляціями з вагітними та породіллями. Річ у тім, що в ХІХ столітті не дезінфікували медичний інвентар, за допомогою якого і розтинали трупи, і оперували хворих, і приймали пологи. Тому, зокрема, страшною була статистика пологової гарячки (сепсису пологових шляхів): за чотири місяці 1847-го в пологовому відділенні лікарні Пешта померло 18 % породіль.

А після запровадження Земмельвейсом знезараження хлором рук акушерів та інструментів відсоток смертності знизився до трьох (1847 р.), у 1848-му померло 1,3 % породіль. Через це науковця й називають «рятівником матерів».

Цьогоріч в Угорщині святкують 200-ліття відомого земляка. І саме до цієї дати, а також до Дня науки Угорщини, Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді ініціювало в УжНУ україномовну виставку «Ікона Земмельвейса». Її підготував Угорський національний музей.

Під час відкриття виставки присутніх вітав директор Українсько-угорського навчально-наукового інституту нашого вишу Олександр Шпеник.

Слово також мав проректор із наукової роботи Ігор Студеняк, котрий зазначив: тішить, що викладачі й студенти не тільки медичного факультету, а й усього університету можуть докладно дізнатися про життя й діяльність видатного лікаря.

А консул Генконсульства Угорщини в Ужгороді Андрея Фюлоп зауважила: «Ігнац Земмельвейс стоїть поряд зі світилами медицини, такими як Пастер, Кох, Лістер, Рентген. Дезінфекція рук, важливість якої визнав учений, нині є звичною. Проте колеги спочатку вважали пропоновану процедуру безглуздою, помилковою, але час підтвердив слушність Земмельвейса».

Про нелегку долю «рятівника матерів» із презентованої виставки зможе довідатися усяк охочий протягом двох тижнів.

Ольга Брайлян

Forrás: mediacenter.uzhnu.edu.ua

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