Вшанування пам’яті чоловіків угорської та німецької національності, які загинули 75 років тому

У суботу, 16-го листопада Закарпатська угорська організація КМКС-ТУКЗ (Товариство Угорської Культури Закарпаття) влаштувала меморіальну ходу в честь пам’яті тих чоловіків, які загинули під час так званої триденної праці «Маленький робот». Цим демонстративним заходом вони закликали реабілітувати десятки тисяч загиблих чоловіків. Понад п’ятсот паломників вшанували пам’ять померлих та поклали вінки у меморіальному парку Сваляви.

На території колишнього радянського концентраційного табору першим висловив свої думки уповноважений Міністра закордонних справ Угорщини з питань розвитку політики сусідства Ференц Калмар.

«Ми з великою пошаною поклоняємося перед загиблими, які були несправедливо відправлені на ці роботи. Це була велика трагедія для долі угорського народу» – сказав міністр. Розповідаючи про становище угорської меншини на Закарпатті , наголосив: «Слід визнати, що всі народи мають право на існування, український народ також зазнав багато страждань».

«Незважаючи на всі великі випробування та втрати, ми існуємо, зростаємо та продовжуємо будувати націю протягом 1100 років. Сьогодні одним із принципів національної політики угорського уряду є те, що кожен угорець важливий: як ті, хто жив у минулому, хто живе в теперішньому, так і майбутніпокоління », – наголосив політик.

Голова КМКС Ласло Брензович заявив, що угорська меншина на Закарпатті показала, що вона буде продовжувати відстоювати своє минуле і майбутнє, і ми будемо продовжувати боротися за збереження наших прав і за те, щоб угорці, могли спокійно жити на рідній землі, спілкуючись рідною мовою. Він нагадав, що цього року для угорців Закарпаття є багато визначних дат. Сто років тому Закарпаття приєднали до Чехословаччини, 75 років назад радянські війська захопили територію Закарпаття і відправили у табори близько 30 000 тисяч угорців, а 30 років тому заснували партію КМКС. Додав, що близько 122 меморіалів встановлено жертвам сталінських репресій, також на 100 меморіальних дошках, які знаходяться у Сваляві, зазначено 12 000 імен жертв цієї трагедії. Йому прикро, що вже втретє потрібно було організовувати пам’ятну ходу, адже в Україні досі не реабілітовані угорці, які постраждали під час сталінських репресій. Вшановування завершилося спільною молитвою та покладанням вінків біля меморіалів.

Tóth Tünde

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