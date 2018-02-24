Всупереч своїй обіцянці, український міністр освіти не приїхала на Закарпаття для зустрічі з ОБСЄ

22-23 лютого Організація з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) провела на Закарпатті форум у зв’язку з закінченням навчального року, випускними іспитами та незалежним тестуванням (ЗНО).

Метою заходу було, щоб Міністерство освіти України та представники освіти національних спільнот, які проживають в країні, ознайомилися з позиціями сторін. Попри новини в засобах масової інформації, міністр Лілія Гриневич не приїхала до Закарпаття на переговори з представниками угорських освітніх та інших професійних організацій. Зі сторони Міністерства освіти України на засіданні був присутній керівник відділу Українського центру оцінювання якості освіти. Закарпатську угорську освіту представляла Спілка угорських педагогів Закарпаття (KMPSZ).

З питаннями про дводенну подію ми звернулися до голови KMPSZ, Ілдіки Орос, та керівника берегівського районного відділення KMPSZ, Ласлова Сіладі.

Першого дня у м. Берегово, представників національних громад поінформували про закриття поточного навчального року, випускний та вступний процеси, про зміни у вересні 2018 року. Початківці розпочинають навчатися за програмою “Нова українська школа”. Для п’ятикласників навчальні плани також змінюються, оскільки деякі предмети мають вивчатися українською мовою, хоча уряд обіцяв відкласти новий закон про освіту на п’ять років. У 10-му класі теж зміни : замість гуманітарних наук чи реальних розділів, можна вивчати різні предмети на підвищеному рівні. З десятого класу розділяють інтегровану досі літературу, так що і в національних школах, як окремий предмет вивчатимуть світову літературу. Відповідно до нинішньої ситуації, від вчителів та керівників місцевих шкіл залежатиме, якою мовою вивчатиметься відокремлена світова література, українською або мовою меншини. Варто позитивно сприймати, що представник Міністерства освіти запевнив присутніх у тому, що для шкіл національних меншин буде надано підручники зі світової літератури мовою національних меншин. Питання лише в тому, коли. Хоча вже є підручник з інтегрованої літератури, та на новий, зі світової літератури, доведеться чекати роками, тому що спочатку оголосять тендер на написання книги, а потім на опублікування, а потім на переклад.

Наступного дня подія продовжувалася в Ужгороді, де представники повідомили, що завдяки новому закону про освіту в перших класах кардинально змінили кількість годин. У випадку вступу в дію “Нової української школи”, в початковій освіті національних меншин вимагається, щоб 20 відсотків предметів викладалися державною мовою, на рівні початкової школи – 40%, а на рівні середньої школи – 60%. Щоб перейти на українську мову, Міністерство освіти розробило графік.

Щодо збереження та догляду за рідною мовою, KMPSZ підготувала свою позицію. Стверджують, що в Україні існує державний стандарт вимірювання мовних знань, який надає право студенту з-за кордону здобувати вищу освіту в Україні. На форумі представники KMPSZ підкреслили, якщо студент з іноземної держави може навчатися у вищих навчальних закладах на основі вивчення мови відповідно міжнародних стандартів B1, так і національні громади, які проживають в Україні, і для яких українська мова є другою мовою, також мають право на оцінювання мовної компетенції відповідно до цієї системи вимірювання.

Представники національних громад запропонували отримати набагато більше місця для навчання рідною мовою, і залишити батькам право вибирати мову навчання, оскільки то є їхні діти, а не діти держави, і як корінні жителі, меншини мають такі ж права, як і більшість громадян. Представники національних громад запропонували залишити можливість меншинам навчатися рідною мовою, а також покращити методику викладання української мови – щоб українську мову викладали у школах меншин як другу мову освічені вчителі, які знають як державну, так і мову національної спільноти. Для випускників розробити мовні норми відповідно до міжнародних стандартів, і на основі цього оцінювати їхні знання. Керівництво KMPSZ запропонував використовувати для навчання угорської мови та літератури адаптовані підручники з Угорщини.

KMPSZ надаватиме свої підготовлені пропозиції будь-якій особі чи органу, який може сприяти в цій ситуації.

Каталін Поллоі

Kárpátalja.ma