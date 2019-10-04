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З вересня 2020 року російськомовні школи перейдуть на українську – Новосад

Szerkesztő: Jackánics László новини 2019.10.04. 0 2 megtekintés

З вересня 2020 року російськомовні школи перейдуть на українську. Про це в ефірі “Прямого” в ток-шоу “Ехо України” розповіла Міністр освіти України Ганна Новосад.

“Російськомовні школи ще є, проте з вересня 2020 року такі школи переходять на українську мову навчання. Школи мов меншин, які належать до мов Європейського Союзу – з вересня 2023 року. Власне і тих, і тих ми маємо до цього переходу підготувати. Проте в цих школах, які переважно навчатимуться українською мовою все одно зберігатиметься можливість вивчати свій предмет – рідну мову рідною мовою”, – розповіла Новосад.

Forrás: prm.ua

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