Закарпатські угорці образилися на голову Закарпатської ОДА через некоректне висловлювання

Товариство угорської культури Закарпаття (KMKSZ) оприлюднило заяву щодо некоректного висловлювання голови Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка

Днями Ігор Бондаренко дав інтерв’ю інформаційному агентству Укрінформ, у якому сказав, що йому подобається, як міністр МЗС України називає закарпатських угорців – українцями угорського походження.

У цьому ж інтерв’ю Бондаренко висловився про те, що закарпатські угорці мали б навчатися в школах українською мовою якщо не на всі 100% то хоча б 50 на 50.

Бондаренко переконаний, що уряд Угорщини вкладає великі кошти на розвиток соціальної та культурної сфери угорської нацменшини для того, щоб вони не виїжджали з країни в Угорщини. А якщо так, то закарпатські угорці повинні вчити українську мову, щоб їм тут жилося комфортно.

У свою чергу у заяві KMKSZ не коментують слова голови Закарпатської ОДА щодо навчання в угорських школах українською мовою, а зачепило їх те, що угорців Закарпаття назвали українцями угорського походження.

“Ми хочемо нагадати лідеру Закарпаття, що статті 53, 92 та 119 Конституції України офіційно використовують термін “корінні народи та національні меншини” відповідно до європейської практики. Чинні закони щодо нацменшин та двосторонні угоди також використовують терміни “українські угорці” та “закарпатські угорці”, а не “українці угорського походження”. Це не тільки незрозуміло, але й образливо для нашої громади”, – йдеться в заяві.