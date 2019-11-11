Закарпатські угорці вивчають українську мову за кошти Угорщини

Цього року вперше запровадили курси з вивчення української мови, як іноземної, тоді як у Києві та Івано-Франківську вивчають угорську мову. Всі витрати взяла на себе Угорщина.

У 2019 році 565 осіб подали заявки на курси, з них було сформовано 35 груп. У 12 населених пунктах з ними займалися 21 викладач. Найбільше охочих вивчити державну мову було з села Велика Паладь (Виноградівський район), а точніше 93 особи.

Не було обмежень вікової категорії. У вивченні української мови могли брати участь всі охочі, від малого до великого. Наймолодшому учаснику курсів було 5 років, а найстаршому – 65.

Із 565 осіб 400 успішно завершили навчання. У четвер, 7 листопада в Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ-го, відбулося вручення сертифікатів про здобуття певного рівня знань – початкового, середнього або вищого.

До речі, такі сертифікати також отримали представники консульства Габор Шаркозі та Барна Фюлеп і чимало поважних осіб.

Українську мову вивчають не лише тутешні представники влади, а й, наприклад, відповідальний за координацію співпраці між Саболч-Сатмар-Березькою та Закарпатською областями доктор Іштван Грежа. Незважаючи на те, що вона йому важко дається, він впевнений, що це йому вдасться.

Також на врученні був присутній берегівський віце-консул Мігай Андраш, який разом з Іштваном Грежею брали участь у переданні сертифікатів.

Одночасно проходили курси і з вивчення угорської мови, як іноземної. На них брало участь всього 3110 осіб, які були розподілені на 35 груп. Курси проводилися у 37 населених пунктах регіону. Слід відзначити, що три групи функціонували в Івано-Франківську, одна в Києві. Серед учасників було 663 дитини. Найбільше охочих було з Ужгородщини – 1126 учасників.

Цією інформацією поділилася керівник Центру перепідготовки Наталія Вароді.

Іштван Грежа та Мігай Андраш Беке привітали всіх з завершенням курсів.

Мігай Андраш Беке наголосив на тому, що ці курси викликають зацікавленість у закарпатців і через це уряд Угорщини і надалі фінансуватиме їх. Крилатим висловом угорського короля Кароля ІV «Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина» – Мігай Андраш Беке підкреслив важливість вивчення мов.

Багатонаціональність нашого краю є не менш важливою причиною для вивчення мов сусідніх країн, адже вони всі переплітаються у закарпатському діалекті. Задля цього створені ці курси.

В кінці заходу Наталія Вароді та Іштван Грежа обгорювали подальшу долю цих курсів, коли буде доречно їх розпочати та інші деталі.

Джерело: Голос Карпат