Закарпатські угорці звернулися до Порошенка і Гройсмана з приводу обшуків на кордоні

Відповідне звернення до керівництва країни, а також упоноваженої з прав людини направили очільник 2-х угорських організацій Закарпаття – УМДС та КМКС.

До вашої уваги повний текст звернення нижче без правок:

Звернення

З питання порушення органами державної влади

України прав громадян угорської національності

До нас надходять звернення активістів і членів наших організацій, зокрема депутатів місцевих рад, а також осіб які стали бенефіціантами програм економічної і соціальної підтримки, що здійснюються за участю, чи під егідою наших Товариств, на надмірну і частенько не правомірну «увагу», яку до них проявляють органи влади України.

Йдеться, зокрема, про те, що під час перетину державного кордону вищенаведені посадовці та члени організацій на тривалий час (що в окремих випадках продовжується протягом 6-8 годин) затримуються службовими особами Державної прикордонної служби України, якіспільно з службовими особами Служби безпеки України здійснюють поглиблений догляд речей, автотранспорту та їх особистий обшук, а також ведуть співбесіду у формі допиту, підчас яких намагаються дізнатися відомостей, які належать до сфери персональних даних, економічної, політичної та громадської діяльності затриманих осіб. Ці заходи, навіть на вимогу затриманих громадян документально не оформляються, службові особи які їх здійснюють не представляються, не пред’являють своїх службові посвідчення. На питання затриманих осіб про те, на підстав чого і чому саме до них застосовуються такі заходи, як правило надається відповідь, що це здійснюється відповідно до вказівки керівництва, і тому саме до них, бо вони є зазначені у певному списку. Ці події відбуваються притому, що ці громадяни жодних правопорушень не скоїли, а представники вказаних державних органів не підозрюють, чи/або звинувачують їх у будь-яких протиправних діях.

Примітно, що ці дії відбуваються щодо осіб, персональні дані яких розміщені на інформаційному ресурсі «Миротворець», що дає підстави припускати причетність органів влади України до протиправного розголошення таких відомостей через цей сайт.

Вважаємо, що вищенаведеними діями службові особи Державної прикордонної служби та Служби безпеки України виходять за рамки наданих для них законодавством України повноважень, неправомірно обмежують права і свободи громадян України. Ними, зокрема, порушуються права особи на конфіденційність персональних даних, на вільне пересування, адже постраждалі від таких дій особи піддаються незаконному затриманню. Таке поводження принижує честь і гідність осіб, щодо яких здійснюються такі заходи, причиняє їм, та їх родичам, які є свідками цих тортур душевні страждання.

Враховуючи, що такі дії відбуваються здебільшого до громадян України угорської національності дає підстави вважати в них також прояв нетерпимості і нетолерантності, спроб залякування, а також негативного розрізнення-дискримінації за етнонаціональною ознакою.

Масовість і тривалість (вже декілька місяців поспіль) таких дій владних органів, а також відсутність будь-якої позитивної реакції на наші попередні звернення з цього питання до їх керівників, призводять до поширення серед громадян угорської національності недовіри до органів влади, як таких що здатні, ба навіть мають наміру виконувати свої конституційні функції по захисту життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканості і безпеки людини і громадянина. Вважаємо, що така поведінка вказаних органів влади спільно з провокаціями, що останнім часом проявилися, зокрема, у підпалі та підриву офісу громадської організації «Товариства угорської культури Закарпаття.» (ГО ТУКЗ-КМКС»), розміщення біг-бордів, на яких окремих керівників угорських громадських організацій звинувачують у сепаратизмі, а також здійснення Службою Безпеки України слідчих дій у формі масового допиту бенефіціантів у рамках програм Благодійної організації Благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде», на наше переконання надуманої кримінальної справи про фінансування тероризму, чи то сепаратизму становлять реальну загрозу порушенню традиційної для Закарпаття мірних, толерантних міжетнічних відносин, призводять до масового порушення прав осіб належних до угорської спільноти та сприяє наростанню емігрантських настроїв у нашому середовищі.

Тому, звертаємося до Вас, шановні Петре Олексійовичу, Володимире Борисовичу та Людмило Леонтіївно, як до високих посадових осіб до кола конституційних обов’язків яких належить додержання конституційних, прав і свобод людини і громадянина та вживання заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, а також здійснення парламентського контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснити належних заходів щодо негайного припинення таких протиправних дій, з’ясувати їх причини та притягнути до відповідальності осіб винних у їх здійсненні.

м. Ужгород, 15.12.2018 р.

Голова ГО «Товариства угорської культури Закарпаття» В.І.Брензович, Голова Демократичної спілки угорців України Л.Л.Зубанич