Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ чекає вступників!

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ оголошує прийом на навчання

– для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальностями історія та археологія, біологія, українська та угорська філологія, математика.

– для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальностями дошкільна освіта, початкова освіта, історія, географія, біологія, хімія, математика, туризм, облік і оподаткування, українська, англійська та угорська філологія.

– для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями дошкільна освіта, соціальна робота, облік і оподаткування, прикладна математика, туризм.

Прийом заяв на навчання здійснюється приймальною комісією за адресою м. Берегово, площа Кошута, 6.

Для здобуття ступеня магістра абітурієнти можуть подати заяви з 12 до 26 липня. Прийом заяв для здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Історія та археологія» здійснюється з 2 до 26 липня. Звертаємо увагу абітурієнтів, що для вступу на цю спеціальність у 2018 році необхідно скласти єдиний вступний іспит з Іноземної мови, який буде проводитись у формі ЗНО. Електронна реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з Іноземної мови проводиться з 14 травня до 5 червня.

Для вступників для здобуття ступеня бакалавра на основі сертифікатів ЗНО прийом заяв здійснюється з 12 до 26 липня.

Особи, які вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, можуть подати заяви для вступу з 2 до 14 липня.

Довідкова інформація за телефоном (+3803141)-2-43-43, на сайті www.kmf.uz.ua та у приймальній комісії Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ.

До уваги абітурієнтів! У Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ навчання безкоштовне, а на денній формі навчання всі студенти отримують стипендію!

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ