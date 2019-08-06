Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ оголошує додатковий прийом на навчання на перший курс
– для здобуття ступеня «бакалавр» на заочну форму навчання за спеціальностями дошкільна освіта, початкова освіта, історія, географія, біологія, математика, туризм, облік і оподаткування, українська, англійська та угорська філологія.
– для здобуття ступеня «магістр» на денну і заочну форми навчання за спеціальністю історія та археологія.
Для вступників для здобуття ступеня «бакалавр» на основі сертифікатів ЗНО прийом заяв здійснюється з 05 до 30 серпня в електронній формі.
Прийом заяв для здобуття ступеня «магістр» за спеціальністю «Історія та археологія» здійснюється з 02 вересня до 20 вересня. Звертаємо увагу абітурієнтів, що вступ на цю спеціальність можливий лише за наявності сертифіката єдиного вступного іспиту з Іноземної мови у формі ЗНО.
Прийом заяв на навчання здійснюється приймальною комісією за адресою м. Берегово, площа Кошута, 6.
Довідкова інформація за телефоном (+3803141)-2-43-43, на сайті www.kmf.uz.ua та у приймальній комісії Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ.
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ оголошує додатковий прийом на навчання!
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ оголошує додатковий прийом на навчання на перший курс