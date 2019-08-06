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Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ оголошує додатковий прийом на навчання!

Szerkesztő: Lechner Ilona новини 2019.08.06. 0 9 megtekintés

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ оголошує додатковий прийом на навчання на перший курс
– для здобуття ступеня «бакалавр» на заочну форму навчання за спеціальностями дошкільна освіта, початкова освіта, історія, географія, біологія, математика, туризм, облік і оподаткування, українська, англійська та угорська філологія.
– для здобуття ступеня «магістр» на денну і заочну форми навчання за спеціальністю історія та археологія.
Для вступників для здобуття ступеня «бакалавр» на основі сертифікатів ЗНО прийом заяв здійснюється з 05 до 30 серпня в електронній формі.
Прийом заяв для здобуття ступеня «магістр» за спеціальністю «Історія та археологія» здійснюється з 02 вересня до 20 вересня. Звертаємо увагу абітурієнтів, що вступ на цю спеціальність можливий лише за наявності сертифіката єдиного вступного іспиту з Іноземної мови у формі ЗНО.
Прийом заяв на навчання здійснюється приймальною комісією за адресою м. Берегово, площа Кошута, 6.
Довідкова інформація за телефоном (+3803141)-2-43-43, на сайті www.kmf.uz.ua та у приймальній комісії Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ.

Forrás: kmf.uz.ua

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