Запросити запросили, але слово KMPSZ в Києві не надали

2 березня на засіданні комітету Верховної Ради було представлено Закарпатське угорськомовне педагогічне товариство (KMPSZ), але слово в організацію захисту інтересів – як ми вже звикли, на жаль – не отримали.

– Депутат Верховної Ради Ласло Брензович також взяв участь у засіданні освітнього комітету та виразив свою думку, пов’язану з законом про освіту, – прокоментувала з місця події голова KMPSZ, Ілдіка Орос. Засідання тривало годину – на нього були запрошені та приїхали троє представників із педагогічної спілки, проте можливості виступити та говорити не отримали. Попри все, зважаючи на аналогічний сценарій з минулого, нам все ж вдалося донести нашу думку голові комітету, її членам і усім присутнім у письмовому вигляді.

Раніше Міністр освіти Лілія Гриневич звинуватила представників організацій угорських меншин у затягуванні та відмові вести перемовини щодо мовної статті про загальну середню освіту законопроекту «Про освіту» через те, що угорська сторона відклала призначену на 14 лютого зустріч з посадовими особами Міністерства освіти. Дискусія в п’ятницю знову говорить про те, що у Міністерстві готові лише говорити, та не прагнуть встановити справжній діалог.

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