Засідання міжурядової українсько-румунської комісіі з питань забезпечення прав нацменшин – спільну мову не знайшли

10 – 11 грудня у м. Бухарест (Румунія) проходило VII засідання Змішаної міжурядової Українсько-Румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин. Як відомо, основним завданням цієї комісії є сприяння створенню необхідних соціально-економічних та інших умов для збереження і розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності української національної меншини в Румунії та румунської національної меншини в Україні.

Українську делегацію очолила перший заступник Міністра культури України Світлана Фоменко – Голова Української частини Комісії. Румунську делегацію очолив Державний секретар Міністерства закордонних справ Румунії Дануц Себастьян Некулеєску, Голова Румунської частини Комісії.

Українська сторона зазначила, що упродовж засідання відбулись конструктивні і системні розмови, обговорення і дискусії щодо підходів до вирішення питань забезпечення прав національних меншин, які турбують обидві сторони. Зокрема, були знайдені перспективні шляхи вирішення питання функціонування в Румунії педагогічного ліцею імені Тараса Шевченка, де викладання йде повністю українською мовою.

Українською стороною також було наголошено на важливості суспільно-політичної інтеграції національних меншин в життя двох країн, важливим інструментом якої є вільне володіння державною мовою.

Разом з тим, завершення переговорів щодо протоколу VII засідання не стало можливим.

Українські очільники не називають конкретні причини, чому так сталось.Пояснюють дану ситуацію тим, що з огляду великої зацікавленості сторін і стейкхолдерів з обох сторін щодо спільного бачення порушених питань, консультації, обговорення та погодження будуть тривати упродовж того періоду часу, який потрібен для повної фіналізації протоколу і подальшого його підписання.

Натомість румунська сторона різко розкритикувала результати засідання з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин. Констянтин Кодряну, голова Комісії румунського народу за межами Румунії, на засіданні Палати депутатів Парламенту Румунії виступив з політичною заявою: «Під час засідання Міжурядової комісії планувалося підписати Протокол, який повинен містити чіткі заходи для вирішення наявних проблем у сфері захисту меншин. Проте, на мою думку, українська сторона відхилила доречні пропозиції європейського обґрунтування румунської сторони, через що Спільний протокол не був підписаний. Зокрема, українська сторона намагається завадити Румунії виділяти стипендії учням, які навчаються на румунській мові в Україні. Це свідчить про відсутність бажання в України дотримуватись положень Європейської конвенції з прав людини, Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, Рамкової конвенції про захист національних меншин та рекомендацій Венеціанської комісії щодо забезпечення навчання меншинами на рідній мові», твердо підкреслив К. Кодряну. Він також назвав Україну хворою державою, яка формально вийшла з Радянського Союзу, але не може вивести Радянський Союз з себе, країною, де проявляється національний егоїзм та здійснюється постійна асиміляції румунської меншини.

Kárpátalja.ma