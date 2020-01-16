Затверджено правила прийому до Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ у 2020 році

20 грудня 2019 року Вчена рада Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ затвердила правила прийому до закладу вищої освіти. Про правила прийому у 2020 році до Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ інформує відповідальний секретар приймальної комісії, Стойка Мирослав Вікторович.



– За якими ступенями вищої освіти оголошує прийом у 2020 році Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ?

Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ аналогічно до минулого навчального року, у 2020 році оголошує прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра і магістра.

– Що необхідно знати абітурієнту у 2020 році для вступу на навчання для здобуття вищеперерахованих освітніх ступенів? Почнемо з правил прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра у 2020 році?

У 2020 році Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ оголошує прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за такими спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, історія, українська мова і література, угорська мова і література, англійська мова і література, біологія та здоров’я людини, географія, хімія, математика, облік і оподаткування, туризм. Для вступу на навчання за цими спеціальностями обов’язковим є сертифікат з української мови і літератури. У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мови. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мови приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2020 років. Варто наголосити на тому, що правила прийому за спеціальностями, які відносяться до галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», а саме дошкільна освіта, початкова освіта, історія, українська мова і література, угорська мова і література, англійська мова і література, біологія та здоров’я людини, географія, хімія, математика, надають можливість закладу вищої освіти і у 2020 році замість третього конкурсного предмета додавати вступний іспит з угорської мови. Цей вступний іспит проводиться в закладі вищої освіти і він буде у нагоді в першу чергу тим, які здобули лише два сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання.

Аналогічно до правил прийому минулого навчального року для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, відразу на другий курс навчання приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітній ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) або здобувають ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Такі особи зараховуються на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі фахових вступних випробувань, які проводяться в закладі вищої освіти. Важливо зауважити, що при вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста конкурсний відбір здійснюється у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та фахового випробування; за спеціальністю «Облік і оподаткування» ̶ у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, фахового випробування, а також зовнішнього незалежного оцінювання з математики або історії України відповідно до Правил прийому у 2020 році. У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, математики та історії України 2017, 2018, 2019 і 2020 років.

– Крім сертифікату з української мови і літератури, які інші сертифікати необхідні для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальностями, на які оголошує прийом Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ у 2020 році?

Крім сертифікатів з української мови і літератури, абітурієнтам для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра в залежності від обраної спеціальності в якості другого і третього конкурсного предмета необхідно подати сертифікати з загальноосвітніх предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання, а саме для вступу на спеціальність:

Дошкільна освіта (Історія України, Біологія або Угорська мова) Початкова освіта (Математика, Біологія або Угорська мова) Історія (Історія України, Іноземна мова або Угорська мова) Українська мова та література (Історія України, Іноземна мова або Угорська мова) Угорська мова і література (Історія України, Іноземна мова або Угорська мова) Англійська мова і література (Історія України, Англійська мова або Угорська мова) Біологія та здоров’я людини (Математика, Біологія або Угорська мова) Географія (Історія України, Географія або Угорська мова) Математика (Математика, Англійська мова або Угорська мова) Хімія (Математика, Хімія або Угорська мова) Туризм (Історія України, Географія або Іноземна мова) Облік і оподаткування (Математика, Історія України або Іноземна мова)

– Які можливості залишаються для тих, хто не подолав поріг «склав/не склав» зовнішнього незалежного оцінювання?

Для тих, які не подолали поріг «склав/не склав» зовнішнього незалежного оцінювання є можливість здобути вищу освіту в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ за неакредитованими освітніми програмами. Заклад вищої освіти, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, на підставі укладених угод із закладами вищої освіти Угорщини у 2020 році оголошує прийом на навчання за такими неакредитованими спеціальностями. Університет ім. Св. Іштвана (м. Геделлев) оголошує прийом за спеціальностями «Інженер-агроном», «Інженер аграрного виробництва», «Інженер харчового виробництва». Університет м. Ніредьгаза у 2020 році оголошує прийом за спеціальностями «Економіка та менеджмент», «Вчитель музики», «Вчитель малювання та візуальної культури». Дебреценський університет оголошує прийом за чотирма спеціальностями, а саме «Медсестринство, лікувальна справа», «Комп’ютерна інженерія», «Інформаційні технології в галузі економіки», «Соціальна педагогіка». Прийом за спеціальністю «Катехит» оголошують у 2020 році Шарошпотокська реформатська теологічна академія і греко-католицький богословний інститут ім. Св. Афанасія. Прийом за спеціальностями «Спеціаліст за фахом ”Угорська мова як іноземна”» та «Спеціаліст ментальної гігієни» оголошує у 2020 році на основі раніше здобутого освітнього ступеня бакалавра Реформатський університет ім. Гашпара Каролі. Капошварський університет оголошує прийом за спеціальністю «Акторське мистецтво».

– Що необхідно знати про вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра у 2020 році?

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ у 2020 році оголошує прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за такими спеціальностями: математика, історія та археологія, українська мова та література, угорська мова та література, англійська мова та література, біологія, початкова освіта. Для здобуття освітнього ступеня магістра приймаються на навчання особи, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра зараховуються результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови (форма вступного випробування, яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання) та фахових вступних випробувань. Виняток становлять спеціальності математика та початкова освіта, для яких для вступу на навчання зараховуються результати вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань, складених в закладі вищої освіти. Якщо особа вступає до закладу вищої освіти для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) здобутого за іншою спеціальністю, то їй необхідно проходити додаткове фахове вступне випробування.

У правилах прийому варто звернути увагу на вимоги для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста). Такі вступники можуть, за їх вибором, або подати результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови (у формі, яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання), або скласти вступний іспит з іноземної мови в закладі вищої освіти.

Складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови вимагає електронної реєстрації вступника для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови. Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови розпочнеться 06 травня та закінчується 03 червня. Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 01 липня. Важливо відмітити, що єдиний вступний іспит з іноземної мови є дійсним тільки в рік вступу.

– Що необхідно знати про вимоги конкурсних предметів ?

Усі вимоги і зразки завдань вступних іспитів на навчання для здобуття освітніх ступенів (рівнів) вищої освіти представлені на офіційній веб-сторінці закладу вищої освіти. Вимоги і завдання не зазнали суттєвих змін у зіставленні з минулим навчальним роком.

– На що потрібно звернути особливу увагу тим, які вступають на навчання у 2020 році до Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ?

У першу чергу, особливу увагу потрібно звернути на строки реєстрації для проходження зовнішнього незалежного оцінювання. У 2020 році реєстрація осіб для проходження зовнішнього незалежного оцінювання проводитиметься з 3-го лютого до 24-го березня. Недотримання цих строків унеможливлює здобуття необхідних сертифікатів для вступу на навчання до закладу вищої освіти. По-друге, вступникам необхідно цілеспрямовано обирати з переліку конкурсних предметів саме ті, з яких необхідно отримати сертифікат для вступу на навчання за обраною спеціальністю, а також конкурсного(их) предмета(ів), з яких необхідно готуватися для того, щоб скласти вступний іспит. По-третє, детально ознайомитися з правилами прийому у 2020 році до Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ.

ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ