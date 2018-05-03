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Заява «KMKSZ» щодо президентського законопроекту про громадянство

Szerkesztő: Kocsis Julianna новини 2018.05.03. 0 11 megtekintés

Товариство Угорської культури Закарпаття (ТУКЗ) занепокоєне законопроектом про громадянство, що внесений Президентом України до парламенту у статусі невідкладного. Прийняття цього законопроекту негативно впливало б не лише на представників національних меншин, а й на мільйони українських громадян, які через складну економічну ситуацію були вимушені шукати роботу за межами країни. Ми впевнені, що українці, які мають громадянство ЄС, не тільки не загрожують Україні, а сприяють наближенню країни до європейських структур і зміцненню її європейської інтеграції. Маємо надію, що законотворці вирішать це питання відповідно до інтересів народу, дотримуючись конституційних вимог, згідно з якими громадянин України не може бути позбавлений її громадянства.

Forrás: politika.ko.net.ua

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