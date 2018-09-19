Заява Президії «KMKSZ»

Президія Громадської організації «Товариства угорської культури Закарпаття» (ГО «ТУКЗ-КМКС») обурена тим, що Державна прикордонна служба України разом із співробітниками Служби безпеки України (СБУ) намагаються залякати закарпатських угорців через тиск.

Вимагаємо пояснення від компетентних осіб, з яких причин проводяться поглиблені перевірки – які інколи тривають кілька годин без видачі протоколу – державних посадових осіб, державних службовців, представників місцевих органів влади, а також журналістів угорської національності при перетині українського державного кордону. Оскільки йдеться про неодноразові випадки, товариство вважає це переслідуванням представників угорської інтелінгенції Закарпаття. Народний депутат України Брензович В. І. звернеться із запитом до голови СБУ Василя Грицака надати офіційне роз’яснення щодо ситуації, яка склалася стосовно необгрунтованих перевірок зазначених осіб угорської національності при перетині ними держкордону.

м. Ужгород, 18.09.2018 р.