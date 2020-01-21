Заява щодо закону про середню освіту

Закарпатські угорські організації протестують проти тих положень Закону № 0901 «Про повну загальну середню освіту», прийнятого парламентом 16 січня 2020 року, які, нехтуючи конституцією та міжнародними зобов’язаннями країни, позбавляють національні меншини можливості навчання рідною мовою.

Ми шкодуємо, що при підготовці закону до другого читання не були враховані ані рекомендації Венеціанської комісії, ані пропозиції представників національних меншин. Нас вкрай занепокоює той факт, що, всупереч обіцянкам, нове політичне керівництво України продовжує політику, яку розпочав попередній уряд та яка направлена проти національних меншин.

Якщо закон буде введено у дію, національні меншини країни втратять можливість вільного вибору мови освіти, тому угорські організації закликають Президента держави не підписувати цей закон, загрожує та збереженню мови та самобутності національних меншин, у тому числі й закарпатських угорців.

Василь Брензович,

голова

Громадської організації «Товариства угорської культури Закарпаття.»

Ільдіко Орос,

голова

Закарпатського угорськомовного педагогічного Товариства

Василь Зубанич,

голова

Громадської організації «Демократичної спілки угорців України»

м. Ужгород, 20 січня 2020 року,