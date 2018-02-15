Заява угорських організацій України з приводу відкладених консультацій з посадовими особами Міністерства освіти і науки України

Вітаємо схвалення 14 лютого 2018 р. Кабінетом Міністрів України законопроекту, який має на меті виконання однієї з рекомендацій Венеціанської комісії стосовно положень закону «Про освіту», а саме: продовження імплементаційного періоду реалізації статті 7 на три роки, до 2023 року. Вважаємо, що підтвердження цього рішення Верховною Радою України надасть потрібний час для виправлення помилок, яких припустився український законодавець при прийнятті вказаної законодавчої норми, відповідно до Висновків Венеціанської комісії.

Але у той же час висловлюємо своє незадоволення коментарями Міністра освіти і Науки України Л. Гриневич стосовно питання нашої відмови в участі у запропонованих консультаціях щодо статті про мову освіти в закладах середньої освіти проекту закону «Про загальну середню освіту». У своїх висловленнях Вона стверджує, що від консультацій ми відмовилися у зв’язку з відсутністю рішення Конституційного Суду України з питання конституційності закону «Про освіту», що тільки частково відповідає дійсності.

Тому вважаємо за потрібне заявити, що у своїх листах до Міністерства ми аргументували потребу відстрочити консультації також і вкрай недостатнім терміном для належного вивчення та обговорення з фахівцями і зацікавленими особами надісланої Міністерством пропозиції (усього два робочі дні). Повідомляли також про те, що, на нашу думку, такі консультації слід проводити у заздалегідь узгоджений між сторонами час і з погодженням порядку денного.

Ми наголошували, що предметом таких консультацій повинна стати реалізація пропозиції Венеціанської комісії, відповідно до якої вирішувати проблему слід внесенням поправки до статті 7 Закону України «Про освіту», який є основою всіх галузевих законів, проекти яких ще не подано до Верховної Ради. Після поправки основного закону про освіту доцільно проводити консультації стосовно інших законів освітньої галузі.

Згідно пропозиції п. 125 Венеціанської комісії, замінивши це положення більш збалансованим та більш чітко сформульованим, з урахуванням вимог неприпустимості дискримінації за мовною ознакою (пункти 45-48 та 106-115); неприпустимості звуження чинних прав (пункти 88-95); виконання зобов’язань щодо сприяння збереженню самобутності меншин шляхом забезпечення безперервної освіти їх мовами та збереженню закладів освіти, що складають частину їх культурної спадщини (пункти 97-105).

Ми отримали запрошення на обговорення пункту проекту Закону України «Про середню освіту».

Серед мотивів пропозиції про відстрочення консультацій нами вказувалася також неприйнятність розгляду нормативного тексту окремої статті неіснуючої навіть на рівні проекту закону.

Разом із тим ми наголошували і наголошуємо на своїй відкритості і готовності до проведення консультацій з вищенаведеної тематики, а також щодо здійснення невідкладних заходів, спрямованих на покращення рівня оволодіння українською мовою в навчальних закладах з угорською мовою викладання.

Запрошуємо пані Міністра Л. Гриневич до доведення у майбутньому до відома громадськості цілісної і правдивої інформації про наші спільні справи.

Василь Брензович, голова Товариства угорської культури Закарпаття

Ілдика Орос, голова Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства

Ласло Зубанич, голова Демократичної спілки угорців України

м. Ужгород, 15.02.2018 р.