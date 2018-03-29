Legfrissebb híreink
Tájékoztató
Kezdőlap » новини » Заява угорських організацій Закарпаття

Заява угорських організацій Закарпаття

Szerkesztő: Kocsis Julianna новини 2018.03.29. 0 21 megtekintés

Угорські організації Закарпаття з дивуванням сприймали повідомлення заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції пані Олени Зеркаль, розповсюджену, зорема, інформаційною службою tsn.ua про те, що минулої п`ятниці відбулася зустріч міністра освіти України Лілії Гриневич з угорською громадою Закарпаття, під час якої вдалося ”зняти всі занепокоєння, які виникають в угорської громади” щодо закону про освіту. Адже у минулу пятницю зустрічі з міністром освіти України представники угорської громадськості Закарпаття не проводили, тому, звісно, і ні про що не мали можливості домовитися з нею.

Голова ГО „Товариства угорської
культури Закарпаття”
Брензович В. І.

Голова Демократичного союзу
угорців України
Зубанич Л. Л.

Голова Закарпатського угорськомовного
педагогічного Товариства
Орос І. І.

м. Ужгород, 29.03.2018 р.

Forrás: kmksz.com.ua

Másnyelvű változat - Інша версія

Szólj hozzá!

Minden jog fenntartva! © 2011-2018 - Kárpátalja.ma - A tárhelyet a Websupport támogatja immár 5 éve.
Read previous post:
Tűz ütött ki egy Donyeck megyei óvodában

Az épületből közel 100 gyermeket kellett evakuálni, az intézmény egyik munkatársa kiugrott az ablakon – jelentette az UNIAN hírügynökség.

Close