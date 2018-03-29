Заява угорських організацій Закарпаття

Угорські організації Закарпаття з дивуванням сприймали повідомлення заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції пані Олени Зеркаль, розповсюджену, зорема, інформаційною службою tsn.ua про те, що минулої п`ятниці відбулася зустріч міністра освіти України Лілії Гриневич з угорською громадою Закарпаття, під час якої вдалося ”зняти всі занепокоєння, які виникають в угорської громади” щодо закону про освіту. Адже у минулу пятницю зустрічі з міністром освіти України представники угорської громадськості Закарпаття не проводили, тому, звісно, і ні про що не мали можливості домовитися з нею.

Голова ГО „Товариства угорської

культури Закарпаття”

Брензович В. І.

Голова Демократичного союзу

угорців України

Зубанич Л. Л.

Голова Закарпатського угорськомовного

педагогічного Товариства

Орос І. І.

м. Ужгород, 29.03.2018 р.