Заява Закарпатського Угорськомовного Педагогічного Товариства

Заява засідання Закарпатського Угорськомовного Педагогічного Товариства, 20 листопада 2019 року:

Закарпатське Угорськомовне Педагогічне Товариство стурбоване подіями, що стосуються угорськомовної освіти в Україні: новинами у ЗМІ про припинення видання угорськомовних підручників, а також різким скороченням уроків рідної та іноземних мов у початкових класах, унеможливленням роботи програми Петефі, що діє на Закарпатті, з боку державних органів влади тощо.

Минуло півроку з часу обрання нового президента України, і вже понад сто днів діє новий склад Верховної Ради України та новий уряд, але позитивних змін з точки зору реабілітації угорськомовної освіти не відбулося. Співпраця, започаткована з попереднім міністерством освіти перед виборами, принесла деякі незначні результати, але основні проблеми не були вирішені. Нове МОН ще не ініціювало продовження переговорів, тому керівництво Закарпатського Угорськомовного Педагогічного Товариства вирішило:

У відкритому листі поцікавитися в міністра освіти щодо планів Міністерства Освіти і Науки України стосовно видання угорськомовних підручників у майбутньому. У дусі рішення Венеціанської комісії створити список проблем Закарпатської угорськомовної освіти та пропозицій організації щодо їх вирішення, та ініціювати переговори з Міністерством з метою усунення цих проблем.

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