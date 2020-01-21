Жахлива картина: У мережі показали “острів” із пляшок на річці Боржаві

Світлини і дійсно страшні і потребують розголосу, адже це поріг екологічної катастрофи.

Такий “острів” із ПЕТ-пляшок виявлений у селі Верхні Ремети Берегівського району. Місцеві мешканці повідомляють, що таких пластмасових “островів” на річці більше десятка.

Ось і маємо екологічну проблему, яку створили собі самі. Сьогодні в Україні майже 96% усіх відходів, у тому числі пластик, відправляється на полігони, де роками продовжує “жити” у ґрунті. Наприклад, поліетиленовий пакет розкладається 500 років, звичайна пляшка з-під води – ціле тисячоліття.

Матеріалом у мережі поділився ініціатор приймального пункту вторинної сировини у Берегові “Кольорові баки” Віктор Бучинський. Ініціатор доброї справи у місті закликає людей сортувати сміття і думати про майбутнє своїх дітей.