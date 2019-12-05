«Зробімо крок ближче до Бога» – У Берегові запалили першу свічку Адвента

У неділю, організатори з обіду пригощали перехожих гарячим чаєм, а похмурий настрій розвіювали різдвяною музикою. «Спільний Адвент» вже став традицією у м. Берегові. Основною подією цього заходу є запалювання свічки на площі міста.

За спільної організації ГО «Про Культура Субкарпатика», Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ та Берегівської римо-католицької церкви, в першу неділю Адвента на центральній площі Берегова зібралося чимало людей.

Захід відкрила ректор ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ-го, голова ГО «Про Культура Субкарпатика» Ільдіко Орос, потім разом з духовнослужителем Яношем Молнарем запалили свічку віри.



Після виступу римо-католицького хору, представники конфесій дали своє благословення. Ввечері в атріумі ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ, всі охочі могли насолоджуватися виступом Академічного камерного хору «Кантус». Під час концерту, діти мали можливість прикрашати медові пряники.

8-го грудня Міська рада Берегова чекає всіх охочих на спільне запалювання другої свічки Адвента.

Kasztner Antónia

Kárpátalja.ma