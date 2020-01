Hogyan szabaduljunk meg az ünnepi plusz kilóktól?

“A karácsonyi ünnepek alatt felszaladt rám 5-6 kg. Hogy lehetne a legkönnyebben és leggyorsabban megszabadulni a súlyfeleslegtől? Létezik valami “csodadiéta?” – kérdezte levelében egy hölgy olvasónk. Bocskor Zita dietetikust válaszol.

− Szeretném kiemelni a legfontosabbat: csodadiéták nem léteznek. Az ünnepek alatt nehéz ellenállni a bejgli, a töltött káposzta, a különböző húsok és sütemények csábításának.

Mit tehetünk, hogy mielőbb helyreállítsuk az anyagcserénket? Elsősorban mindenképp kerüljük el a zsíros, fűszeres húsokat, cukros, finomlisztes ételeket. Mindemellett nagyon fontos, hogy figyeljünk oda a mennyiségekre is! Együnk többször kevesebbet. Vegyük figyelembe azt, hogy az ünnepek alatt túlterhelt szervezetnek idő kell a regenerálódáshoz. Sokan abban a tévhitben élnek, hogy ha minél kevesebbet esznek, annál kevésbé híznak. Viszont, ha túl kevés kalóriát fogyasztunk, akkor éhezünk, lelassul az anyagcserénk, a szervezetünk pedig raktározni kezd, és amint visszaállunk a normál étkezésre, újra felszöknek a kilók. Tehát együnk többször keveset: napi ötszöri étkezés javasolt háromóránként.

Figyeljünk oda a bőséges folyadékfogyasztásra is. A napi optimális folyadékbevitel 2-3 liter vizet, cukrozatlan teát jelent.

Mindezek mellett nagyon oda kell figyelnünk a testmozgásra is. Sokszor nem is az étkezés miatt gyarapodik hirtelen a testsúlyunk, hanem a mozgás hiánya miatt. Hetente 3-4 alkalommal vezessünk be 30-40 perces könnyű mozgásformát (futás, fitnesz, edzőterem). Azt, hogy ki mennyire terhelhető mindig egyénileg kell meghatározni. Járjunk minél többet gyalog a friss levegőn.

Tehát mégegyszer szeretném kiemelni, hogy csoda diéták nem léteznek, még akkor sem, ha a reklámok tömkelege sugallja ezt felénk. Sok esetben pont ezek a túlreklámozott diéták vezetnek különböző egészségügyi problémákhoz. Életmódváltással érhetők el a legjobb eredmények, mellyel nem csupán csinosabbak leszünk, hanem nagyban javul a közérzetünk és az egészségi állapotunk is.

Kárpátalja.ma

