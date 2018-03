Felhangolva: FRIGy Band

Fiatalok között lenni mindig felüdülés. A fiatalokban van lelkesedés, elegendő önzetlenség és akad szabadidejük is, ami egy együttes megalakulásának nélkülözhetetlen alapanyaga. Az sem árt, ha tehetségesen énekelnek és zenélnek. Mindez sikeresen találkozott a FRIGy Band-et alapító tagokban is. Szívesen látogattam el hozzájuk egy kedd este. A beregszászi Kálvin-koliban várt rám tíz fiatal. Név szerint: Balog Eszter, Seres Johanna, Seres Márta, Kovács Júlia, Kőszegi Teodóra, Tar Máté, Oroszi Dóra, Oláh Anikó, Tóth Olívia, Vántus Karolina, valamint a csapat vezetője: Olasz Tímea.

– Általában nem itt találkozunk. A főiskolának egyik termében vagy a gyülekezeti teremben gyűlünk össze, de most felújítás miatt kénytelenek voltunk a kollégiumban megszervezni a Frigy-alkalmat – világosít fel Seres Márta, az énekkar egyik lelkes tagja, aki látja, hogy a kis szobában nem mindenki számára akad ülőhely.

A FRIGy Band, amint a neve is elárulja, szorosan kapcsolódik a Beregszászi Református Egyházközség Főiskolai Református Ifjúsági Gyülekezetéhez (FRIGy). A missziós közösség a főiskolán folytatott ifjúsági munka gyümölcse, mely évről-évre nőtt, míg Maksai Attila ifjúsági lelkipásztor vezetésével gyülekezeti szintre emelték.

Ekkor jött az ötlet, hogy az alkalmakon ne csak egy gitár mellett legyen éneklés, hanem egy viszonylag állandó együttes végezze a zenei szolgálatokat. Így 2011-ben megalakult a FRIGy Band. Az ifjúsági lelkész Olasz Tímeát kérte fel, hogy szervezze és vezesse az együttes munkáját.

– Nem volt számomra kérdés, hogy elvállalom-e vagy sem. Amikor megtanultam gitározni, egy olyan világ tárult fel előttem. Úgy éreztem, mintha egy új imanyelven tanultam meg volna beszélni. Azóta sincs más, ami ennyire összekötne Istennel, mint az ének –mesél a kezdetekről a csapat vezetője. – Korábban volt egy Hajnalcsillag nevű együttesünk, amelyben zenéltem. Az is körülbelül úgy indult, mint a FRIGy Band: összegyűjtöttük a gyülekezetben a tehetséges fiatalokat. Most újra csinálunk valami hasonlót. Láttuk, hogy fontos szolgálat, az embereknek szükségük van rá. Sosem volt célunk, hogy egy meghatározott létszámú zenekar legyünk, inkább azt akartuk elérni, hogy minél több fiatalt vonjunk be a szolgálatba –tette hozzá Timi.

Az eleinte még hat-hét főből álló közösség egyre gyarapodott. Egy átlagos istentiszteleten általában 8-10-en énekelnek, de főiskolai evangelizációkon előfordult már, hogy 14 fiatal állt színpadra. Örömmel mesélték, hogy volt olyan időszak is, amikor 18-20 tagot számláltak. Mivel az istentiszteleti alkalmakon legtöbbször nincsen hangosítás, és az elsődleges szempont nem az előadás maga, hanem az énekek vezetése, ezért előnyösnek látták, ha minél több hangszer és énekhang szólal meg egyszerre.

Mint beszélgetés közben kiderült, a FRIGy Band nem is igazán nevezhető együttesnek a szó klasszikus értelmében, mivel nem egy állandó csapatról van szó.Sokszor nem csak főiskolások, hanem gimnazisták, külföldről érkezett önkéntesek és már dolgozó fiatalok is csatlakoznak a társasághoz. Például Seres Márta korábban is énekelt énekkarban. Amikor főiskolára került, nagyon hiányzott neki egy hasonló közösség. Boldog volt, amikor befogadták őt is a FRIGy Band tagjai közé. Mindig is hálás lesz azért, mert szeretettel köszöntötték.

A főiskolások jönnek-mennek, de Tímea marad a csapat állandó oszlopos tagja és vezetője.

– Az énekkar tagjai mindig változnak, de mégis azt érzem, hogy amikor közéjük jövök, az olyan, mintha haza érkeznék. Soha nincs olyan kényszer íze, nem azért jönnek mert kell, mert kötelező – újságolja el Timi.

Majd hozzáteszi: jó, hogy nem egyszerre cserélődik le az egész csapat, hanem van mindig egy fokozatosság, csak néhány tag változik.

– Közben az újak is nagyon szépen fejlődnek hétről-hétre, akár azok, akik hangszeren játszanak, akár azok, akik énekelnek – mondja a zenekarvezető.

Az együttes vallásos jellegű dalokat énekel. A repertoár nem állandó, mivel hétről hétre az adott témának megfelelő énekek kerülnek megszólaltatásra, hogy felvezessék, elmélyítsék a hallott üzenetet. Tanévről tanévre változik a létszám, az összetétel, s ugyanígy formálódik az előadásra kerülő dalok listája is.

Maga a csapat teljesen nyitott, nincsen tagfelvétel, semmilyen feltétele nincs a csatlakozásnak. Aki játszik hangszeren, vagy szívesen énekel akármilyen szinten is, az bármikor bátran beállhat. Elmondásuk szerint az egyetlen dolog, ami elengedhetetlenül fontos: hogy szívből szóljon az ének.

A fiatalok egy eredményes szolgálatot végeznek. Közben pedig az együttes tagjai is bevallják, számukra még hasznosabb a szolgálat, mint azoknak, akik hallgathatják őket.

– A nehéz főiskolai napok után jól esik egy kicsit felszabadulni. Tele vagyunk mindenféle érzéssel, amikor becsöppenünk, beesünk az istentiszteletre. Ezek az énekek olyan üzenetek számomra, mint maga az istentisztelet. Isten ezáltal is szól hozzánk. Ha úgy van, akkor megvigasztal, vagy éppen biztatást ad, de akár gyógyít is. A dal által üzenetet kapunk Istentől – osztotta meg gondolatait Seres Johanna.

– Számomra ez a csapat nem csak azt jelenti, hogy összejövünk, hanem valóban úgy élem meg, hogy minden ének egy-egy imádság – folytatja a tanúságtételt Balog Eszter. – Megszólítjuk vele az Isten és örülünk, ha mások is épülnek ezáltal. Jó, ha nem csak minket motivál, hanem másokat is. Nem csak mi szakadhatunk ki a napi rutinból, hanem másoknak is ezt adhatjuk szolgálatunk által.

