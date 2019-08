Felhangolva: interjú Szűcs Ádám vloggerrel, énekessel

Ezek a mai fiatalok! – mondjuk. – Érthetetlenek, lázadók, és ki tudja, mivel foglalkoznak. Hát nézzük csak, mivel is…

Fiatalok körében egyre inkább terjed a vlogger-jelenség: videobloggernek nevezzük, aki rendszeresen videókban osztja meg gondolatait, az elkészült anyagot pedig nem saját magának készíti, hanem megosztja, feltölti a világhálóra. A vloggereknek van saját YouTube-csatornájuk, melyre feliratkoznak a rajongóik.

Vloggerként indult beszélgetőtársam, Szűcs Ádám is, s szép lassan áttért a klipkészítésre, mivel nem csak a kamerát, hanem az énekhangját is szívesen használja. Ismerjük meg egy szárnyait bontogató énekesünket, aki fiatal kora ellenére sok mindennel foglalkozik: zeneszerző, dalszövegíró, fotós, videós, no meg táncos is.

A tizenhét éves fiatalember Jánosiban él családjával. Kiskora óta nagyon érdekli a zene és mindig énekelt. Szülei, látva lelkesedését, beíratták a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola zongora szakára. Jól ment neki, de szívesebben járt a maga útján: saját kedvenceket játszott, és közben saját dalok megírása felé kacsintott. Egy számítógépes program segítségével gyakorolta a hangok egymáshoz illesztésének művészetét. Ezzel párhuzamosan elkezdett youtuber-eket nézni, s egy szép napon eldöntötte, hogy kipróbálja ő is ezt a kalandot.

– Körülbelül három éve videózok, most már elég sokan ismerik ezt az oldalamat – meséli lelkesen. – Nagyon megszerettem. Csak egy telefon kellett hozzá, semmi más. Manapság ez már könnyen elérhető és egyszerű – mondja büszkén Ádám.

Aztán egyszer jött egy nagy elhatározás, melyet tett követett: összekapcsolta a videózást és a zeneszerzést. Annyira belejött, hogy sorra születtek meg a különböző stílusú zenék. Kritikusai a barátai voltak. Ádámnak nagyon fontos volt a visszajelzés. Sokat próbálkozott, sokat kísérletezett, de csak azokat a dalokat, dallamokat mutatta be, melyekkel meg volt elégedve, és amelyek a barátainak is tetszettek. Szüksége volt a megerősítésükre.

– A zenéimnek hangulatuknak megfelelő címet is adtam. Legelőször feldolgozásokkal kezdtem, majd saját számokat írtam: szöveget és zenét egyaránt. Témájuk mindig más, de talán a bulizós stílus dominál. Persze van köztük szerelmes dal, vagy éppen elvontabb szám is – árulja el.

Művésznevet választott magának – WalkMan –, s ezentúl már így írta alá a videóit.

Idén nyáron Ádám nagyot lépett előre: megszületettek első videoklipjei: a Vonzódás és a Láthatatlan, amelyek eddig a legnagyobb sikerei. A videó elkészítésében egyik barátja segített, aki az operatőr szerepét töltötte be. Ádám volt a rendező és az előadó. A klipforgatás egy valóban fontos élmény és mérföldkő volt számára.

A klipeket szeretettel fogadták a rajongók, Ádám rengeteg pozitív visszajelzést kapott, melyeknek nagyon örült. Sok erőt is merített a folytatáshoz, miután közel hatezren nézték meg a videóját ( https://www.youtube.com/watch?v=6Q4ny4ROmdI).

– A zenével mindenképpen a jövőben is szeretnék foglalkozni. Minél jobban szeretném fejleszteni magam ezen a téren: a hangomat csiszolom, és esetleg más hangszeren is megtanulok játszani. Ha már összegyűlik egy pár jó dalom, szeretnék minél gyakrabban fellépni. A tánc miatt már megszoktam a színpadot, nem ijeszt el – árulja el.

A barátain kívül a szülei is fontos támaszt jelentenek Ádám életében. Mindenben támogatják, biztatják és mindent megtesznek azért, hogy a fiuk álmai valóra váljanak.

Ádám nagy példaképe a mai internetes sztár, HRflow, de Pápai Jocinak is nagyon szereti a hangszínét. Ha külföldi előadót hallgat, akkor a szövegcentrikus rappet részesíti előnyben, mint amilyenek Eminem dalai. A rock is az egyik kedvence gyerekkora óta, az mindig megnyugtatja. Elárulta, hogy legszívesebben rockot énekelne, csak még fejleszteni kell hozzá a hangját.

Ádámnak sok fontos terve van, de most a közeljövőben időt szeretne szánni arra, hogy fejlődjön abban, amit elkezdett. Például célja, hogy a számítógépen megalkotott zene minél közelebb kerüljön az élő zene hangzásához, amit zenekarral, hangszerekkel le tudnak játszani.

A zene mellett továbbra is hobbi szinten folytatja a táncot, a rajzot, a videózást. Kiemelt szerepet foglal el életében a fotózás, Budapesten szeretne elvégezni egy szakirányú OKJ-képzést. Mindezek közeli célok, a távolabbi jövőben pedig sikeres fotósnak és népszerű énekesnek látja magát. Most mindenesetre ott tart, hogy néha felismerik az utcán és kérnek tőle egy közös fotót.

– Szerintem, ha az ember több mindennel foglalkozik, több mindent szeret, akkor meg fogja találni azt a kis időt, amit a hobbijaira fordíthat – vallja az ifjú énekes. – Sokan idő előtt feladják a művészi pályát, és inkább más hivatást választanak vagy külföldre mennek dolgozni. Én úgy gondolom, hogy kitartással itt Kárpátalján is sikereket érhetek el.

Bunda Fehér Rita

Kárpátalja.ma