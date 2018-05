Kárpátalja anno: ruszin bíróválasztás

Dudinszky Nesztor görögkatolikus pap, író 1917-ben jelentette meg a Rabszolgák földjéről… című munkáját, melyben részletesen taglalja a verhovinai ruszinok küzdelmes életét. A könyv egyik fejezete a bíróválasztásról szól:

HOGYAN VÁLASZT A RUTHÉN BÍRÓT…

“Ha a bíróválasztásról megemlékezem, úgy feltétlenül meg kell említenem a kazárt is, mert Verchovinán a legtöbb faluban a bíró a kazárok sektájához tartozik, kiket figyelmeztet a Talmud, hogy „tilos egy tudatlannal (értsd keresztény) irgalmasságot gyakorolni.” (Szanh. 92.) Nem elég, hogy vagyoni hatalmat gyakorol a ruthén fölött, – de még jogi hatalmat is adnak a kezébe ők, önmaguk. S itt a lelkész urakhoz s a főszolgabíró uraimékhoz fordulok,

hogy lehetséges ezt megengedni?! Vagy már annyira elfásult volna a ruthén, vagy már annyira elidegenítették volna százados szenvedései papjától, hogy szavára már mit sem ad? De hát ez rettenetes volna!

A falusi birok 30%-a zsidó, összegyűl a nép – a szolgabíró megjelenik közöttük s kandidál három egyént – kire legtöbb szavazat esik az lesz a bíró. Megjegyzem itt, hogy láttam már oly választást is, hogy az lett a bíró – kinek legkevesebb szavazata volt…

Sokszor a nép akaratának jelöltjei nem is kandidáltatnak… Kisbereznán szövetkezeti gyűlés volt. A gyűlésen megjelent Egán Ede is s egyben szigorú kötelességévé tette a falusi biroknak is a szövetkezeti gyűléseken való pontos megjelenést, összegyűlt a nép. Bocskoros, kiéhezett alakok, kik között idegesen járt-kelt egy pirosképű, feketeruhás barna alak – hosszú pajeszszel. – A szegény ruthén nép tiszteletteljesen nyitott neki utat, – hisz a zsebében volt.

Megérkezett Egán Ede, – megnyitotta a gyűlést.

– Hol a biró? – kérdezte fürkészve

– Itt vagyok «főnagyságos» úr, – szólt s előlépett a kaftános.

Erre Egán Ede a nép közé vegyült, hosszasan elbeszélgetett velők, minek eredménye az volt, hogy a zsidó bírót felfüggesztette.

Egán Ede ok nélkül azt bizonnyal nem tette. S amilyen az egyik kazár, épp olyan a másik is.”

Marosi Anita

Kárpátalja.ma