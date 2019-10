Kárpátalja ma: a fóliák völgye madártávlatból

Megyénk falvai messze földön híresek arról, hogy előszeretettel foglalkoznak mezőgazdálkodással az ott élők. Szántőföldjeikre több tízméter hosszú fóliákat építenek, melyben egész évben termesztenek zöldséget, gyümölcsöt vagy virágot.

A napokban lélegzetelállító képek készültek a Nagyszőlősi járás és az Ilosvai járás határain elhelyezkedő falvakról. A képeken jól látható, hogy szinte minden háztájékhoz tartozó szántóföldön fóliasátor található. A képeken Alsókaraszló (Zariccsa), Ilonokújfalu (Onok), Magyarkomját (Veliki Komjati) és Nagycsongova (Borzsavszke) falvak láthatók. Az említett települések már évtizedek óta látják el megyénket az év minden évszakában friss zöldséggel és bogyós gyümölccsel (szamóca, málna) egyaránt, továbbá az ország más megyéibe is szállítanak. Illetve több helyi mezőgazdász már a külföldi piacon is jelen van. A szomszédos Szlovákiába, Csehországba, Lengyelországba és Magyarországra is exportálják az itt megtermelt zöldséget.

A több ezer hektárnyi termőföldekről Olekszandr Bohdanov publikált képeket közösségi oldalán. Bejegyzésében „polietilén-völgynek” nevezte a felvételeken látható területet.