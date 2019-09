Kárpátalja ma: a fűszerpaprika betakarítása Nagydobronyban

Zajlik a fűszerpaprika betakarítása Nagydobronyban, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a házak tornácán, a teraszokon és az ereszek alatt mindenütt száradó paprikafüzéreket látni.

Balog Zoltán és családja negyven éve foglalkozik paprikatermesztéssel. Tapasztalatból mondják, hogy a paprikapalánta sok törődést igényel, a termés feldolgozása pedig idő- és munkaigényes folyamat, mindemellett – ha az időjárás is kedvező – a növény évről évre megbízható hozamot ad, és komoly bevételt biztosít a családnak. Balogéknál immár három nemzedék vesz részt a kerti munkálatokban, de a paprikával leginkább a nagyszülők szeretnek foglalkozni. Az idei terméssel elégedettek, 6 árnyi területű kertjükből mintegy 300 kiló paprikát takarítottak be. Régebben füzéreket készítettek, de ma már ők is inkább az egyszerűbb módszert választják, zsákhálóban függesztik fel a paprikát, míg tart az utóérlelés.

Szintén kielégítőnek tartja az idei paprikatermést Őrhidi László nagydobronyi mezőgazdász. A szakember véleménye szerint a jelenleg zajló utóérlelésnek igen nagy a jelentősége, mert ezáltal stabilizálódnak a színanyagok, s ettől függ, hogy az őrlemény sokáig megőrzi-e kellemes ízét és lángvörös színét. Az idei nyár kedvezett a paprikának, hiszen sem csapadékban, sem napsütésben nem volt hiány. Ezért biztosra vehető, hogy kiváló minőségű dobronyi fűszerpaprika kerül majd a fogyasztók asztalára.

Kárpátalja.ma