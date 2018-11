Kárpátalja ma: a tranzitautósok mindennapjai vidékünkön

Dúl a tranzitautósok és az államvezetőség közötti harc az országban. A tranzitautósok által szervezett demonstrációk Ukrajna-szerte korlátozzák mind a határátlépést, mind a közúti közlekedést. November 26-án Kárpátalja több határátkelőhelyén lezárták a közlekedést. Másnap, november 27-én a Csap melletti „Tisza” nevet viselő határátkelőhelyen korlátozták a közlekedést. Az utóbbi információk szerint csak a kisgyermekeseket, a nemzetközi buszjáratokat és a repülőjeggyel rendelkező utazókat engedik tovább a tüntetők.

A kérdéses törvényváltoztatásról már több információ napvilágra került, a helyi költségvetési szervek legutóbbi tájékoztatása szerint az ukrán állampolgárok elhagyhatják az országot külföldi autóikkal, viszont ideiglenesen nem térhetnek vissza addig, míg be nem fizetik a kiszabott vám- és egyéb adminisztrációs illetékeket. A gond az, hogy az adóhatóságot és a határszolgálatot is csak az utolsó pillanatokban értesítette a fővárosi vezetőség, így még nincsenek kidolgozva az ilyenkor működőképes, felgyorsított mechanizmusok, melyek segítségével egyszerűsített eljárással áthozhatnák külföldi autójukat a tranzitautósok. Ezáltal a már külföldön tartózkodó gépkocsik a két ország között ragadtak, mivel az adott szomszédos országba nem utaznak vissza, viszont Ukrajna nem engedi be azokat az autókat, melyek tulajdonosai nem fizetik be a kiszabott illetékeket. A hivatalos szervek azt javasolták csupán, hogy a kint ragadt állampolgárok térjenek vissza Ukrajna területére. A november 26-i sajtótájékoztatón az adóhivatal munkatársa, Olyha Csernenko elmondta, hogy az életbe lépett törvényváltoztatások alapján „egy 2005-s kibocsátású Volkswagen Passat 2 literes térfogatú diesel motoros gépkocsinak a behozatala kb. 1 820 euróba kerül”. Az összeg az alapilleték – mely a hengerűrtartalom mérete és a gépkocsi életkora után arányosan növekszik – és az adminisztratív illetékek (pl. jövedéki adó) szorzatából áll össze. Az állam a változtatásoktól számítva 90 napig engedményt ad a magánszemélyek által behozott gépkocsik legalizálására.

Viszont emellett életbe léptek további szigorítások is, melyek szerint mostantól a szabálysértő, külföldi autók vezetőit 80 ezertől 170 ezer hrivnyáig terjedő büntetésre ítélhetik, ha nem teljesítik a törvényváltoztatásokban előírtakat és továbbra is Ukrajna határain belül tartózkodnak külföldi autójukkal, valamint a jogosítvány egyéves bevonásával büntethetik, sőt, lefoglalhatják az autót a kiszabott pénzbírság kiegyenlítéséig. Az adóhivatal tájékoztatása szerint a 90 napos határidő keretein belül nem büntetik, csupán figyelmeztetik a szabálysértőket.

A törvény rendelkezik az adóhivatal, határőr- és járőrszolgálat munkájának az összehangolásáról. Az automatizált információcsere-rendszer beindítását követően a külföldi rendszámú személygépkocsik adatait határátlépéskor haladéktalanul továbbítják minden hatóságnak. Amennyiben a külföldi rendszámú gépkocsi megengedett itt-tartózkodási ideje lejár, a határőrség köteles értesíteni a hatóságokat a szabálysértésről.

Míg a hatóságok tisztázzák a külföldi autók behozatalának részleteit, az állampolgárok nem tudják lebonyolítani a külföldi gépkocsik behozatalát, és az ötnaponta ingázó tranzitautósok járművei a határ túloldalán ragadva várják a helyzet megoldását. A helyi hatóságok már több tüntető ellen büntetőeljárást indítottak, derül ki a Sirius TV november 26-i riportjából. Vitalij Macola, ungvári rendőrfőkapitány tájékoztatása szerint már több jegyzőkönyv rögzíti a szabálysértéseket, illetve fénykép- és videófelvételekkel rögzítik a tüntetők törvénybe ütköző tevékenységét. A kétségbeesett ingázók pedig továbbra is tüntetéseket, út- és határlezárásokat szerveznek országszerte, mellyel tovább tüntetnek az országban kialakult helyzet – mint például a november 26-én elfogadott hadiállapot bevezetése – ellen is.

Tóth Tünde

Kárpátalja.ma