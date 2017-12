Kárpátalja ma: az ukrán közútkezelés ,,csodái’’

Ukrajnában már lassan megszokott tendencia, hogy akkor kezdenek aszfaltozni a megyei közútkezelő társaság munkásai, ha esik az eső vagy esetleg havazik. A Técsői járási Uglyát Kisugolykával összekötő útszakaszon kezdtek munkálatokba az ukrán közútkezelő dolgozói a legnagyobb havazás közepette,-3 Celsius-fokban – számolt be facebook bejegyzésében Simon Vaszil.

A munkások kedden 18 órakor kezdtek a munkálatokba, melyre a helyiek tíz éve vártak, bár nem gondolták, hogy az útszakasz felújítása most, télen fog elkezdődni. A bejegyzés írója aktivistákkal együtt leállította a munkát, s két teherautónyi aszfaltot visszavitettek az üzembe. Hennagyij Moszkált, Kárpátalja kormányzóját arra kérték, hogy a kialakult helyzetért számoltassa el a felelősöket.

A közútkezelő cég, szokás szerint, most sem áll a helyzet magaslatán. Ami azért is sajnálatos, mert az utak rossz állapota mellett az elmúlt napok időjárása is nagyban nehezíti a közlekedést a megyében. A havazás és ónos eső következtében az utakat tükörjég borítja, de a baleset- és életveszélyes állapotok elhárítására a közútkezelő nem tesz semmit.

Kárpátalja.ma