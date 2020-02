Kárpátalja ma: bivalyfarm

A Nagyszőlős külvárosában elhelyezkedő bivalyfarm közel félszáz állatot számlál, így jelenleg ez megyénk legnagyobb olyan farmja, ahol bivalyokat tenyésztenek.

A „Kárpáti Bivaly” („Karpatszkij bujvil”) néven ismert birtok egyben turistalátványosság is: előzetes bejelentkezés után bárki ellátogathat és betekinthet a bivalytenyésztés mindennapjaiba. Sőt akár sajtokat, túrót, tejet és hústermékeket is vásárolhat, illetve ételkóstolón vehet részt.

Az utóbbi időben a farm tulajdonosai már megyénk más részeibe is szállítanak bivalytejből készült termékeket. Legutóbb Munkácson árusítottak friss tejet, illetve az ország bármely pontjára küldenek a termékeikből, emellett gyakran részt vesznek a megyében megrendezett fesztiválokon is. Az egy évtized alatt több díjat is elnyertek, legutóbb a munkácsi „Cservene vino” borfesztiválon szereztek oklevelet „Kárpátalja egyedisége és hagyományai” kategóriában.

Kárpátalja.ma