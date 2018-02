Kárpátalja ma: elkeserítő állapotok a megyeszékhelyen

Újabb felvételeket osztottak meg felhasználók a legnagyobb közösségi oldalon, melyek Ungváron készültek. A felvételek a Járási Munkaügyi és Szociális Védelmi Hivatal épülete előtti részek és a hozzá vezető ,,út” állapotát mutatják be. Többméteres szélességű kráterek tele vízzel, melyeket még gyalogosan megkerülni is nehéz. A közösségi oldalon többen is kifejezték felháborodásukat az eset kapcsán.

A helyzet évek óta nem változik. A város más utcáiban végeznek javításokat, ellenben az Állomás (Sztancijna) utca ezen szakaszán nem. Ráadásul maga az utca a város területén található, de a hivatal a járáshoz tartozik, így még mindig nem született döntés arról, hogy ki szedje rendbe a jelzett területet – számolt be korábban az uzhgorod.in/ua hírportál.

Kárpátalja.ma