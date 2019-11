Kárpátalja ma: elkezdődött az V. Beregszászi Szent Márton Újborfesztivál és libator

A rendezvény keretein belül három napos vásár, borkóstoló és különleges Márton-napi ételek várják az érdeklődőket Beregszász főterén.

A vállalkozó kedvű résztvevőknek interaktív műsorokat kínálnak a szervezők. Ezen kívül a gyermekek számára izgalmas libaterelő és libaszépségverseny kerül megrendezésre.

Lesz még lampionos felvonulás, lovaskocsikázás, és csapra vernek egy hatalmas hordót. Leadásra kerülnek a holnapi borversenyre benevezett borok is.

A fesztivál hivatalos megnyitóját november 9-én tartják 10.00 órai kezdettel.

A régi időkben Szent Márton napja jelentette a paraszti év végét, ilyenkor fejezték be az éves gazdasági munkákat, és ilyenkor vette kezdetét a téli pihenő időszaka.

Márton-napon lakomákat rendeztek, hogy egész esztendőben bőven ehessenek, ihassanak.

A hiedelem szerint Szent Márton napján ludat illik enni, mert aki Márton napján nem eszik libát, az egész évben éhezni fog. A liba húsából szokás volt a papnak is küldeni, mégpedig az állat hátsó részéből. Innen ered a „püspökfalat“ szavunk is.

“A bornak Márton a bírója“- tartja a hiedelem, azaz ezen a napon a bort mindenképpen meg kell kóstolni. A must ilyenkor változott borrá, az egész évi fáradozás gyümölcse ekkor mutatkozott meg, az eredménnyel pedig szívesen el is dicsekedtek a borosgazdák. Márton a nagyobb borvidékeken az újbor védőszentjeként is ismert.

Egy kalendáriumi regula szerint: „Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál.” Minden rosszban van valami jó, ugyanis az a bizonyos lúd ma biztosan nem jár jégen.

A hétvégi programkínálat színes, mindenki kedvére válogathat.

A fesztivált a Szent Vencel Beregszászi Borrend szervezi.

