Kárpátalja ma: idén is divat az esőben való útjavítás

Közeleg az év vége, és közeleg az elszámolások ideje, így ismét divatba jött az ukrán útkarbantartók egyik „speciális” útjavítási technikája: csak esőben, vagy közvetlenül eső után, a pocsolyába fektethető az aszfaltréteg.

Az elmúlt év utolsó időszakában már beszámoltunk a közútkezelők hanyag munkájáról, amikor is havazás közben aszfaltoztak, vagy esőben, a tócsákba fektették le a friss aszfaltréteget. Most ismét nekiláttak a „minőségi” munkának. A Szolyvai járásban található Zajgó (Duszina) és Kerecke falvakban kezdték meg az utak felújítását – tájékoztat a sirius.tv október 31-én. A helyiek nagy felháborodásukról számoltak be közösségi oldalaikon. A közzétett képeken jól látható, hogy az útjavítás során lefektetett aszfaltréteget közvetlenül az eső utáni tócsákba helyezik a karbantartók. A Szolyvát, Dolhát és Lipcsét összekötő útvonal javítására 90 000 hrivnyát különítettek el.

Kárpátalja.ma