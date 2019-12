Kárpátalja ma: jeges körkép

December első napjaival a téli hideg is beköszöntött. A hóra és a jégre sem az autósok, sem közútkezelők nem voltak felkészülve. Az utakat sajnos nem mindenütt sikerült időben lesózni, így a csúszós utak nem kis fejfájást okoztak a sofőröknek. A helyi hírportálok megteltek megannyi balesetes tudósítással.

A Kijev–Csap úton és más forgalmas útszakaszokon több baleset is történt. Felhívjuk az autósok figyelmét, hogy a hét további napjain is dermesztő hidegre, s ezzel egy időben síkos utakra számíthatnak. A helyi meteorológia központ jelentése szerint éjjelente akár -10 fokig is csökkenhet a levegő hőmérséklete, mely nappal is fagypont alatt marad. A Pip Ivan-hegycsúcson állomásozó hegyimentők beszámolója szerint ott a levegő hőmérséklete nappal sem haladja meg a -10 fokot, emellett sűrű havazás, köd és erős szél nehezíti meg a túrázást.

A megváltozott időjárásnak köszönhetően sok autós igyekszik lecserélni nyári gumiabroncsát, emiatt hatalmas sorokra lehet számítani a helyi gumiszervizekben. Felhívjuk azok figyelmét, akik ezt még nem tették meg, mihamarabb pótolják lemaradásukat!

Kárpátalja.ma