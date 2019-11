Kárpátalja ma: karácsonyra hangoló

Az ősz utolsó napjaiban már egyre jobban várjuk a tél beköszöntét, a karácsonyi díszek kihelyezését és a városok ünnepi fényáradatának felvillanását. A kirakatokban sorra jelennek meg a karácsonyfás, piros csizmácskás és hópelyhes díszek, és persze az év végi akciók.

Beregszászban is kezdetét vette a karácsonyra való hangolódás időszaka: november 25-én felállították a város fáját, melyen nemsokára a díszeket is elhelyezik. A város központi terén, a karácsonyfa mellett helyett kapott egy korcsolyapálya is. Az Ice Land tájékoztatása szerint megnyitása december 3-án várható.

Továbbá az elkövetkezendő hétvégéken a hagyományos gyertyagyújtási ünnepségekre kerül sor. Beregszász elöljárói, történelmi egyházai és civil szervezetei Közös Advent címszó alatt valósítják meg a várakozás időszakában rendezett programjaikat. A város lakói és vendégei advent minden vasárnapján kulturális rendezvényen vehetnek részt Beregszász főterén, melynek fő motívuma a közös gyertyagyújtás lesz.

Az első gyertyagyújtási ünnepség december 1-jén, a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet és a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség szervezésében valósul meg.

Kárpátalja.ma